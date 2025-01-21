مقترح لتنظيف البحر الأسود من الوقود النفطي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن دانيل فوروبيوف مدير المعهد البيولوجي التابع لجامعة تومسك أنه يمكن تنظيف الأسطح من التلوث دون الحاجة إلى رفع التربة باستخدام الفقاعات الهوائية.
ووفقا له، الحل التكنولوجي الرئيسي للتخلص من عواقب تلوث المياه هو تنظيف قاع المسطحات المائية، حيث سبق أن استخدمت مثل هذه التكنولوجيا في سحب النفط من التربة السفلية.
ويقول: "لقد اقترحنا حلا يسمح برفع النفط والهيدروكربونات والمكونات الأخرى من القاع دون إزالة التربة السفلية - باستخدام الفقاعات. تلتصق فقاعة الهواء بالنفط ومنتجات النفط وترفعها إلى السطح. إنها طريقة فعالة وغير مكلفة، ومجربة منذ أكثر من 20 عاما".
ويذكر أن وزارة الطوارئ الروسية أعلنت في وقت سابق، أنه تم جمع نحو 170 ألف طن من الرمال والتربة الملوثة بمنتجات النفط في موقع التلوث على ساحل البحر الأسود.RT
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