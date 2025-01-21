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مقترح لتنظيف البحر الأسود من الوقود النفطي

1/21/2025 4:41:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن دانيل فوروبيوف مدير المعهد البيولوجي التابع لجامعة تومسك أنه يمكن تنظيف الأسطح من التلوث دون الحاجة إلى رفع التربة باستخدام الفقاعات الهوائية.
ووفقا له، الحل التكنولوجي الرئيسي للتخلص من عواقب تلوث المياه هو تنظيف قاع المسطحات المائية، حيث سبق أن استخدمت مثل هذه التكنولوجيا في سحب النفط من التربة السفلية.


ويقول: "لقد اقترحنا حلا يسمح برفع النفط والهيدروكربونات والمكونات الأخرى من القاع دون إزالة التربة السفلية - باستخدام الفقاعات. تلتصق فقاعة الهواء بالنفط ومنتجات النفط وترفعها إلى السطح. إنها طريقة فعالة وغير مكلفة، ومجربة منذ أكثر من 20 عاما".


ويذكر أن وزارة الطوارئ الروسية أعلنت في وقت سابق، أنه تم جمع نحو 170 ألف طن من الرمال والتربة الملوثة بمنتجات النفط في موقع التلوث على ساحل البحر الأسود.RT


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