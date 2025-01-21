Tuesday, 21 January 2025 10:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد الاستقالات.. ما فرص سقوط حكومة الاحتلال؟

1/21/2025 4:41:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل


عمان- في وقت قدم فيه وزير الأمن الاسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ووزراء حزبه (عظمة يهودية) استقالاتهم من حكومة الاحتلال، رفضا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أكد مراقبون ان استقالاتهم لا تشكل خطرا على سقوط حكومة نتنياهو الائتلافية، إلا إذا تقدم وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالاستقالة.
ويقول هؤلاء، ان ائتلاف نتنياهو الحاكم يملك 68 مقعدا في الكنيست من إجمالي 120، في حين ان استقالة حزب بن غفير وحده (6 مقاعد) لا تسقط الائتلاف، اذ كانت مخاوف نتنياهو تتمثل بانضمام سموتريتش (8 مقاعد) لحزب بن غفير، والذي كان سيجعل الائتلاف بـ54 مقعدا فقط، ما يعني سقوط الحكومة.
وغداة التصويت على اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، اكتفى وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بمعارضة الصفقة ضمن التصويت عليها أمام الحكومة الموسعة والكابينت الجمعة وفجر السبت الماضيين.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد، ان المشهد السياسي الاسرائيلي مرتبك لأن نتنياهو وحكومته وعدوا الاسرائيليين بنصر مطلق انتهى باتفاق مهين، مشيرا للخطأ الكبير الذي وقعت به حكومة نتنياهو والذي تجسد برفع سقف اهداف الحرب على غزة لتنتهي الحرب بعد 471 يوما، دون تحقيق اي من اهدافها بل على العكس، عمقت الازمات داخل الحكومة بإبعادها الثلاث السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وأضاف ابو زيد، ان المشهد السياسي داخل حكومة نتنياهو تحكمه ثلاث مدارس يمينية متطرفة مدرسة الليكود بقيادة نتنياهو ومدرستي حزب العظمة اليهودية الذي يقوده بن غفير وحزب الصهيونية الدينية الذي يقوده سموترتش.
وأشار للإرباك الذي حصل في المشهد الحكومي عقب الموافقة على الاتفاق وتجسد باستقالة بن غفير واثنين من وزراء الحكومة من نفس الحزب في حين رفض سيموترتش الاتفاق، لكنه بقي في الحكومة ليس لان نتنياهو قدم تنازلات لسموتريتش، بل قدم ايضا تنازلات لبن غفير، ولكن ما حصل ان المشهد السياسي بين الثلاث مدارس اليمينية داخل الحكومة اصبح تنافسيا برفع حدة الخطاب الاعلامي المتطرف في محاولة لتحقيق مكاسب في القواعد الشعبية اليمينية داخل المجتمع الاسرائيلي لينتهي الامر، باستقالة بن غفير على اعتبارها اكثر خطوة قد تكسب شعبية داخل القواعد اليمينية وتستميل بعض المؤيدين لنتنياهو وسموتريتش لصالح بن غفير.
واشار ابو زيد، الى استطلاع الرأي الذي نشرته القناة 14 العبرية: "تسبب اتفاق وقف اطلاق النار بتراجع تأييد الائتلاف الحكومي، وتراجع حاد لحزب الليكود ونتنياهو"، الامر الذي يشير لمدى عمق الازمة السياسية التي تسبب بها الاتفاق وادى لتصدع وليس تفكيك الائتلاف الحكومي.
وحسب ابو زيد فإن الخطوة التي اتخذها نتنياهو قبل اشهر بتوسيع التحالف الحكومي عبر ضم جدعون ساعر وإضافة أربعة مقاعد للائتلاف، قللت من إمكانيات الابتزاز من بن غفير وسموتريتش اللذين رفضا الاتفاق.
ولفت ابو زيد الى انه ورغم كل محاولات الترميم التي يقوم بها نتنياهو، تبقى هناك تحديات كبيرة تنتظر الائتلاف الهش، أبرزها قانون التجنيد وإقرار الميزانية، وسط مصالح متناقضة داخل الائتلاف بشأنهما، مما قد يؤدي لعدم استقرار سياسي وربما تفكيك التحالف الحكومي كأحد ابرز مخرجات 7 اكتوبر "تشرين الأول".
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك، د. محمد خير الجروان، "يرتبط مستقبل حكومة الاحتلال بالعديد من الملفات التي تعود لمرحلة ما قبل الحرب على غزة وخلالها، بخاصة أن حيزا كبيرا من دوافع دخول الحرب بهذا المستوى واستمرارها، ارتبط برغبة نتنياهو بالتهرب من قضايا الفساد الداخلي التي لاحقته طويلا، وحاول على إثرها توسيع صلاحيات الحكومة والكنيست على حساب صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا فيما يتعلق بالرقابة وتعيين القضاة، وهو ما عرف في ذلك الوقت بالأزمة الدستورية التي أججت المظاهرات والاحتجاجات داخل إسرائيل والتي طالب برحيل الحكومة ومحاسبة نتنياهو.
وتابع: أضف لذلك الأزمة الاقتصادية الخانقة نتيجة لتكلفة الحرب، والعديد من الملفات كأولوية تحرير الرهائن، وقانون تجنيد الحريديم، والصراعات التي تكشفت -لأول مرة بهذا الحجم- بين المؤسستين السياسية والأمنية، فضلا عن الوضع الدولي وصورة إسرائيل نتيجة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، وملف جرائم الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.
وتابع: الأزمة السياسية ما قبل الحرب تفاقمت في إطار ائتلاف حكومي هش، كان يخضع على الدوام لضغوطات الأحزاب اليمينية المتطرفة التي دعمت حكومة الحرب لتنفيذ عمليات عسكرية تجاوزت القطاع لتشمل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وايران وميليشياتها في سورية قبل سقوط نظام بشار الأسد، ورغم تقدمها في هذه الجبهات وتحييد حزب الله وايران وميليشياتها من معادلة الحرب، إلا أنه الهدف الجوهري المتمثل بالقضاء على حركة حماس واي دور لها في مستقبل القطاع سقط مع التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار، بضغوط خارجية من إدارة الرئيس ترامب، وضغوط داخلية قادتها المعارضة وأهالي الأسرى.
ولفت الى ان اتفاق وقف اطلاق النار كان بمثابة رصاصة للائتلاف الحكومي الهش، ما دفع بن غفير وحزبه اليميني المتطرف للانسحاب من الحكومة، لأنه كان يأمل بمواصلة الحرب وتحويل القطاع لبؤر استيطانية والقضاء نهائيا على حركة حماس عبر تولي إدارة القطاع لجهة تكفل مصالح إسرائيل وتشكل غطاءً لمشروعه الاستيطاني.
واستكمل: على الرغم من هذا الضعف يبقى مستقبل حكومة نيتنياهو مرهونا بعدة محاور، فشبكة الأمان التي قدمتها المعارضة للحكومة لضمان استمرارها، ما هي إلا تعبير عن ضعف قدرة أحزاب اليسار على اسقاطها، ويبقى موقف أحزاب اليمين المتطرف ضعيفا إذا ما كان الخيار هو التوجه لانتخابات مبكرة، وهذا ما يضعها مرة أخرى بتقاطع مصالح مع نتنياهو ويفتح المجال لعودة حزب بن غفير للائتلاف الحكومي، بخاصة إذا اختارت الحكومة عدم إتمام مراحل الاتفاق القادمة او تلكأت أو غيرت بأساليب تنفيذه، ومع كل ما سبق ما يزال نتنياهو يحتفظ بالعديد من أوراق القوة خاصة فيما يتعلق بمكاسب الحرب والاتفاق على مستوى دولي وإقليمي عبر عملية سلام تروج لها الإدارة الأميركية بخاصة مع السعودية التي أكدت رفضها لأي اتفاق لا يرتبط بإنشاء دولة فلسطينية.
بدوره، يرى عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د.محمد فهمي الغزو، إن استقالة بن غفير، لا تشكل خطرا على مستقبل ائتلاف حكومة الاحتلال، موضحا ان دخول وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا الى الحكومة، مكن نتنياهو من تعزيز اكثريته بالكنيست دون الحاجة إلى بن غفير وأعضاء الكنيست من القوى اليهودية.
وتابع: نتنياهو تمكن ايضا من إرضاء سموتريتش عبر منحه العديد من الجوائز والهدايا ليبقى في الحكومة، كما حظي بهدايا من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تتمثل مقابل موافقته على الاتفاق، بدعم استئناف الحرب في المستقبل، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وإلغاء قرارات إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مثل العقوبات ضد المستوطنين.
وأتم: يركز جمهور بن غفير على إعادة احتلال غزة، فيما يولي جمهور سموتريتش الأولوية لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، ومن هنا تمكن نتنياهو من إرضاء سموتريتش، الذي اكتفى بمعارضة صفقة اتفاق وقف اطلاق النار، مشيرا الى ان المشكلة ليست في النقاش الداخلي الإسرائيلي، بل في القاعدة الانتخابية لمؤيدي نتنياهو.
واستكمل: هنا يجب التفريق بين جمهور حزب (عظمة يهودية) برئاسة بن غفير وحزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش بموقفهما من الاتفاق، وذلك جراء الاختيارات المختلفة لكل منهما، اذ يتشكل جمهور سموتريتش بالأساس من مستوطني الضفة الغربية، وهو حزب المستوطنين بامتياز، فيما يتنوع جمهور حزب عظمة يهودية بين مستوطنين ويمين محافظ من اليهود الشرقيين على وجه الخصوص، الذين جذبهم خطاب بن غفير الشعبوي في وعوده بتحقيق الأمن الشخصي والتنكيل بالفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وتشدده بشأن الأسرى الفلسطينيين اثناء شغله منصب وزير الأمن القومي.
واضاف، لهذا يعتبر اتفاق وقف اطلاق النار في غزة عمليا ضربة موجعة لخطاب بن غفير، بخاصة فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، حيث عمل على التنكيل بهم، وتفاخر بفرض قيود وحشية عليهم، في خطاب عام استهدف مجمل الإسرائيليين، في حين ركز سموتريتش في خطابه وعمله على الاستيطان وجمهور المستوطنين، ولهذا يستطيع تسويق بقائه في الحكومة في صفوف جمهوره، بأن ما حققته الصهيونية الدينية كحزب وتيار في الحكومة الحالية غير مسبوق، وهي فرصة تاريخية لن تتكرر مرة اخرى، اذ في حال خروجه من الحكومة سيصبح المشروع الاستيطاني الذي يعمل عليه مهددا بالانهيار.

MENAFN21012025000072011014ID1109111775

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث