بعد الاستقالات.. ما فرص سقوط حكومة الاحتلال؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان- في وقت قدم فيه وزير
الأمن الاسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ووزراء حزبه (عظمة يهودية) استقالاتهم من حكومة الاحتلال، رفضا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أكد مراقبون ان استقالاتهم لا تشكل خطرا على سقوط حكومة نتنياهو
الائتلافية، إلا إذا تقدم وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالاستقالة.
ويقول هؤلاء، ان ائتلاف نتنياهو الحاكم يملك 68 مقعدا في الكنيست من إجمالي 120، في حين ان استقالة حزب بن غفير وحده (6 مقاعد) لا تسقط الائتلاف، اذ كانت مخاوف نتنياهو تتمثل بانضمام سموتريتش (8 مقاعد) لحزب بن غفير، والذي كان سيجعل الائتلاف بـ54 مقعدا فقط، ما يعني سقوط الحكومة.
وغداة التصويت على اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، اكتفى وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بمعارضة الصفقة ضمن التصويت عليها أمام الحكومة الموسعة والكابينت الجمعة وفجر السبت الماضيين.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد، ان المشهد السياسي الاسرائيلي مرتبك لأن نتنياهو وحكومته وعدوا الاسرائيليين بنصر مطلق انتهى باتفاق مهين، مشيرا للخطأ الكبير الذي وقعت به حكومة نتنياهو والذي تجسد برفع سقف اهداف الحرب على غزة لتنتهي الحرب بعد 471 يوما، دون تحقيق اي من اهدافها بل على العكس، عمقت الازمات داخل الحكومة بإبعادها الثلاث السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وأضاف ابو زيد، ان المشهد السياسي داخل حكومة نتنياهو تحكمه ثلاث مدارس يمينية متطرفة مدرسة الليكود بقيادة نتنياهو ومدرستي حزب العظمة اليهودية الذي يقوده بن غفير وحزب الصهيونية الدينية الذي يقوده سموترتش.
وأشار للإرباك الذي حصل في المشهد الحكومي عقب الموافقة على الاتفاق وتجسد باستقالة بن غفير واثنين من وزراء الحكومة من نفس الحزب في حين رفض سيموترتش الاتفاق، لكنه بقي في الحكومة ليس لان نتنياهو قدم تنازلات لسموتريتش، بل قدم ايضا تنازلات لبن غفير، ولكن ما حصل ان المشهد السياسي بين الثلاث مدارس اليمينية داخل الحكومة اصبح تنافسيا برفع حدة الخطاب الاعلامي المتطرف في محاولة لتحقيق مكاسب في القواعد الشعبية اليمينية داخل المجتمع الاسرائيلي لينتهي الامر، باستقالة بن غفير على اعتبارها اكثر خطوة قد تكسب شعبية داخل القواعد اليمينية وتستميل بعض المؤيدين لنتنياهو وسموتريتش لصالح بن غفير.
واشار ابو زيد، الى استطلاع الرأي الذي نشرته القناة 14 العبرية: "تسبب اتفاق وقف اطلاق النار بتراجع تأييد الائتلاف الحكومي، وتراجع حاد لحزب الليكود ونتنياهو"، الامر الذي يشير لمدى عمق الازمة السياسية التي تسبب بها الاتفاق وادى لتصدع وليس تفكيك الائتلاف الحكومي.
وحسب ابو زيد فإن الخطوة التي اتخذها نتنياهو قبل اشهر بتوسيع التحالف الحكومي عبر ضم جدعون ساعر وإضافة أربعة مقاعد للائتلاف، قللت من إمكانيات الابتزاز من بن غفير وسموتريتش اللذين رفضا الاتفاق.
ولفت ابو زيد الى انه ورغم كل محاولات الترميم التي يقوم بها نتنياهو، تبقى هناك تحديات كبيرة تنتظر الائتلاف الهش، أبرزها قانون التجنيد وإقرار الميزانية، وسط مصالح متناقضة داخل الائتلاف بشأنهما، مما قد يؤدي لعدم استقرار سياسي وربما تفكيك التحالف الحكومي كأحد ابرز مخرجات 7 اكتوبر "تشرين الأول".
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك، د. محمد خير الجروان، "يرتبط مستقبل حكومة الاحتلال بالعديد من الملفات التي تعود لمرحلة ما قبل الحرب على غزة وخلالها، بخاصة أن حيزا كبيرا من دوافع دخول الحرب بهذا المستوى واستمرارها، ارتبط برغبة نتنياهو بالتهرب من قضايا الفساد الداخلي التي لاحقته طويلا، وحاول على إثرها توسيع صلاحيات الحكومة والكنيست على حساب صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا فيما يتعلق بالرقابة وتعيين القضاة، وهو ما عرف في ذلك الوقت بالأزمة الدستورية التي أججت المظاهرات والاحتجاجات داخل إسرائيل والتي طالب برحيل الحكومة ومحاسبة نتنياهو.
وتابع: أضف لذلك الأزمة الاقتصادية الخانقة نتيجة لتكلفة الحرب، والعديد من الملفات كأولوية تحرير الرهائن، وقانون تجنيد الحريديم، والصراعات التي تكشفت -لأول مرة بهذا الحجم- بين المؤسستين السياسية والأمنية، فضلا عن الوضع الدولي وصورة إسرائيل نتيجة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، وملف جرائم الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.
وتابع: الأزمة السياسية ما قبل الحرب تفاقمت في إطار ائتلاف حكومي هش، كان يخضع على الدوام لضغوطات الأحزاب اليمينية المتطرفة التي دعمت حكومة الحرب لتنفيذ عمليات عسكرية تجاوزت القطاع لتشمل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وايران وميليشياتها في سورية قبل سقوط نظام بشار الأسد، ورغم تقدمها في هذه الجبهات وتحييد حزب الله وايران وميليشياتها من معادلة الحرب، إلا أنه الهدف الجوهري المتمثل بالقضاء على حركة حماس واي دور لها في مستقبل القطاع سقط مع التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار، بضغوط خارجية من إدارة الرئيس ترامب، وضغوط داخلية قادتها المعارضة وأهالي الأسرى.
ولفت الى ان اتفاق وقف اطلاق النار كان بمثابة رصاصة للائتلاف الحكومي الهش، ما دفع بن غفير وحزبه اليميني المتطرف للانسحاب من الحكومة، لأنه كان يأمل بمواصلة الحرب وتحويل القطاع لبؤر استيطانية والقضاء نهائيا على حركة حماس عبر تولي إدارة القطاع لجهة تكفل مصالح إسرائيل وتشكل غطاءً لمشروعه الاستيطاني.
واستكمل: على الرغم من هذا الضعف يبقى مستقبل حكومة نيتنياهو مرهونا بعدة محاور، فشبكة الأمان التي قدمتها المعارضة للحكومة لضمان استمرارها، ما هي إلا تعبير عن ضعف قدرة أحزاب اليسار على اسقاطها، ويبقى موقف أحزاب اليمين المتطرف ضعيفا إذا ما كان الخيار هو التوجه لانتخابات مبكرة، وهذا ما يضعها مرة أخرى بتقاطع مصالح مع نتنياهو ويفتح المجال لعودة حزب بن غفير للائتلاف الحكومي، بخاصة إذا اختارت الحكومة عدم إتمام مراحل الاتفاق القادمة او تلكأت أو غيرت بأساليب تنفيذه، ومع كل ما سبق ما يزال نتنياهو يحتفظ بالعديد من أوراق القوة خاصة فيما يتعلق بمكاسب الحرب والاتفاق على مستوى دولي وإقليمي عبر عملية سلام تروج لها الإدارة الأميركية بخاصة مع السعودية التي أكدت رفضها لأي اتفاق لا يرتبط بإنشاء دولة فلسطينية.
بدوره، يرى عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د.محمد فهمي الغزو، إن استقالة بن غفير، لا تشكل خطرا على مستقبل ائتلاف حكومة الاحتلال، موضحا ان دخول وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا الى الحكومة، مكن نتنياهو من تعزيز اكثريته بالكنيست دون الحاجة إلى بن غفير وأعضاء الكنيست من القوى اليهودية.
وتابع: نتنياهو تمكن ايضا من إرضاء سموتريتش عبر منحه العديد من الجوائز والهدايا ليبقى في الحكومة، كما حظي بهدايا من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تتمثل مقابل موافقته على الاتفاق، بدعم استئناف الحرب في المستقبل، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وإلغاء قرارات إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مثل العقوبات ضد المستوطنين.
وأتم: يركز جمهور بن غفير على إعادة احتلال غزة، فيما يولي جمهور سموتريتش الأولوية لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، ومن هنا تمكن نتنياهو من إرضاء سموتريتش، الذي اكتفى بمعارضة صفقة اتفاق وقف اطلاق النار، مشيرا الى ان المشكلة ليست في النقاش الداخلي الإسرائيلي، بل في القاعدة الانتخابية لمؤيدي نتنياهو.
واستكمل: هنا يجب التفريق بين جمهور حزب (عظمة يهودية) برئاسة بن غفير وحزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش بموقفهما من الاتفاق، وذلك جراء الاختيارات المختلفة لكل منهما، اذ يتشكل جمهور سموتريتش بالأساس من مستوطني الضفة الغربية، وهو حزب المستوطنين بامتياز، فيما يتنوع جمهور حزب عظمة يهودية بين مستوطنين ويمين محافظ من اليهود الشرقيين على وجه الخصوص، الذين جذبهم خطاب بن غفير الشعبوي في وعوده بتحقيق الأمن الشخصي والتنكيل بالفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وتشدده بشأن الأسرى الفلسطينيين اثناء شغله منصب وزير الأمن القومي.
واضاف، لهذا يعتبر اتفاق وقف اطلاق النار في غزة عمليا ضربة موجعة لخطاب بن غفير، بخاصة فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، حيث عمل على التنكيل بهم، وتفاخر بفرض قيود وحشية عليهم، في خطاب عام استهدف مجمل الإسرائيليين، في حين ركز سموتريتش في خطابه وعمله على الاستيطان وجمهور المستوطنين، ولهذا يستطيع تسويق بقائه في الحكومة في صفوف جمهوره، بأن ما حققته الصهيونية الدينية كحزب وتيار في الحكومة الحالية غير مسبوق، وهي فرصة تاريخية لن تتكرر مرة اخرى، اذ في حال خروجه من الحكومة سيصبح المشروع الاستيطاني الذي يعمل عليه مهددا بالانهيار.
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