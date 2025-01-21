عدم استقرار جوي بعد ظهر الأربعاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وتحذر إدارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و اجزاء من السهول والبادية، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في مناطق البادية ومرتفعات الشراة.
ويكون الطقس يوم غدٍ الأربعاء، باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع في ساعات الظهر أن تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة في اجزاء محدودة من جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتنخفض درجات الحرارة قليلا يوم الخميس، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائما جزئيا إلى غائم في أغلب المناطق، وبأذن الله يتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اجزاء من شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون لفترة قصيرة غزيرة في شمال المملكة ويصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويكون الطقس يون الجمعة باردًا نسبيًا وغائما جزئيًا إلى غائم في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 - 8 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 5، وفي مرتفعات الشراة 15 - 4, وفي مناطق البادية 19 - 4, وفي مناطق السهول 17 - 8, وفي الأغوار الشمالية 23 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13, وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 12 درجة مئوية.- (بترا)
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