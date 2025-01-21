Tuesday, 21 January 2025 10:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عدم استقرار جوي بعد ظهر الأربعاء

1/21/2025 4:41:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وتحذر إدارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و اجزاء من السهول والبادية، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في مناطق البادية ومرتفعات الشراة.

ويكون الطقس يوم غدٍ الأربعاء، باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع في ساعات الظهر أن تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة في اجزاء محدودة من جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا يوم الخميس، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائما جزئيا إلى غائم في أغلب المناطق، وبأذن الله يتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اجزاء من شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون لفترة قصيرة غزيرة في شمال المملكة ويصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس يون الجمعة باردًا نسبيًا وغائما جزئيًا إلى غائم في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 - 8 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 5، وفي مرتفعات الشراة 15 - 4, وفي مناطق البادية 19 - 4, وفي مناطق السهول 17 - 8, وفي الأغوار الشمالية 23 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13, وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 12 درجة مئوية.- (بترا)

MENAFN21012025000072011014ID1109111774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث