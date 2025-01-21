الشرطة البريطانية تقوم باعتقال أحد منظمي تظاهرة مؤيدة لفلسطين

(MENAFN
) قامت الشرطة البريطانية في لندن باعتقال أحد منظمي تظاهرة مؤيدة لفلسطين يوم السبت الموافق 18يناير, بعد فرض قيود منعت المتظاهرين من التوجه نحو مقر هيئة الإذاعة البريطانية(بي بي سي) ونفي المنظمون الاتهامات التي وجهتها الشرطة بأن المتظاهرين حاولوا اختراق الحواجز للوصول إلى مقر ال(بي بي سي) بعد انتهاء التظاهرة في وايتهول, ووفقاً للشرطة، تم اعتقال 77 شخصاً خلال التظاهرة التي قدرتها المنظمات بحضور 100,000 مشارك.
ومن بين المعتقلين
كان كريس نينهم، نائب رئيس ائتلاف "أوقفوا الحرب" والمنظم الرئيسي للاحتجاج الوطني من أجل فلسطين, أظهرت لقطات من "ميدل إيست آي" نينهم محاطاً برجال الشرطة المدججين بالأسلحة، بينما دفعوه إلى سيارة شرطة بعد أن حاول مجموعة صغيرة من المتظاهرين وضع الزهور في ميدان ترافلغار تكريماً للأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم, وردد الحشد شعارات مثل "عار عليكم" و"حرروا فلسطين" أثناء احتجاز نينهم, وأطلقت الشرطة البريطانية تحقيقاً، متهمة المنظمين بقيادة "جهد منسق" لخرق شروط الاحتجاج.
كما قال القائد آدم سلونكي، الذي قاد العملية، إن لقطات الفيديو أظهرت بوضوح أحد المنظمين وهو يحث الحشد على الانضمام إلى المسيرة، وأضاف أن إحدى المنظمات المشاركة أكدت هذا الأمر, كما أشار إلى توقيت وصول فرق التصوير إلى "بورتلاند بليس" بينما كانت المجموعة تحاول اختراق خطوط الشرطة، مما يشير إلى أن ذلك لم يكن مصادفة, وسادت التوترات يوم السبت بعد أن فرضت الشرطة قيوداً مفاجئة على التظاهرة، على الرغم من أن المنظمين كانوا قد اتفقوا على المسار مع السلطات قبل عدة أشهر, وأعلنت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المسار الأصلي للاحتجاج في 30 نوفمبر، مع قيود رئيسية تشمل حظر بدء المسيرة خارج مقر الـ(بي بي سي) بسبب قربه من معبد يهودي, وأكد المنظمون أن قادة، ومتحدثين، وأعضاء الكتلة اليهودية كانوا يخططون للمسير بصمت نحو مقر الـ(بي بي سي).
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