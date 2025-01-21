العديد من الأسرى المفرج عنهم في الدفعة الأولى من المعتقلين يشاركون تجاربهم المروعة

(MENAFN
) شارك العديد من الأسرى المفرج عنهم في الدفعة الأولى من المعتقلين
تجاربهم المروعة من المعاناة والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم في سجون الاحتلال الصهيوني, وأشاروا إلى الإهمال الطبي والمعاملة السيئة التي أثرت بشكل كبير على صحتهم النفسية والجسدية, وأكدت الصحفية رولا حسنين، شقيقة الأسيرة رولا، أن شقيقتها تعاني من إرهاق شديد وتحتاج إلى رعاية طبية عاجلة بعد إطلاق سراحها, وأوضحت أن الإهمال الطبي الذي تعرضت له رولا أثناء اعتقالها أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير, ومن جانبه، تحدث الأسير المحرر آدم الحدارا عن الظروف القاسية التي مر بها منذ اعتقاله من منزله وحتى الإفراج عنه, وأشار إلى أن الأسرى، بمن فيهم كبار السن، تعرضوا للإهمال الطبي وحرمانهم من الأدوية اللازمة، مما زاد من معاناتهم وأدى إلى ظروف حياتية قاسية وغير إنسانية.
كذلك أوضحت الأسيرة المحررة شيماء عمر رمضان أنها أمضت ستة أشهر في الاعتقال دون تعريف واضح لحكمها, وأكدت أنها لم تكن تعرف أن اسمها كان ضمن قائمة الأسرى المفرج عنهم إلا في يوم الإفراج، مما يعكس غياب الشفافية في معاملة الاحتلال للأسرى, وقالت الأسيرة المحررة سماح حجاوي إنها اعتُقلت للمرة الثانية ومرّت بالتعذيب والاضطهاد خلال فترة اعتقالها, وأكدت أن العديد من الأسرى يعانون من ظروف صحية صعبة بسبب الإهمال الطبي المتعمد, وكشفت الأسيرة المحررة ميسرة الفقيه، البالغة من العمر 60 عامًا من نابلس، عن التهديدات التي تلقاها الأسرى في سجن دامون من مدير السجن قبل الإفراج عنهم في صفقة "طوفان الأحرار", ووصفت كيف حاولت السلطات إخفاء خبر الإفراج عن الأسرى وظروفهم القاسية.
كما أشارت الفقيه إلى أن الأسرى من قطاع غزة لم يتم الإفراج عنهم في هذه الدفعة، مما ترك ثلاثة أسرى من غزة مع عائلاتهم في انتظارهم، وهو مشهد مؤلم بالنسبة لهم, ودعت المقاومة الفلسطينية إلى مواصلة المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى، مشددة على الظلم الذي يتعرضون له, وفي فجر أمس، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 90 أسيرًا، بينهم أطفال، بعد ساعات من إطلاق كتائب القسام ثلاثة أسرى إسرائيليين كانوا معتقلين في قطاع غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.
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