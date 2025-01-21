بوتين يعلن أنه مستعد للحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

(MENAFN
) أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أمس الموافق 20يناير, أنه مستعد للحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب, وعبّر عن ترحيبه بنية ترامب
فتح قنوات اتصال مباشرة مع روسيا, وقال بوتين خلال اجتماع مع وزرائه بثته التلفزيون الروسي: "نحن أيضًا مستعدون للحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة" بشأن النزاع في أوكرانيا, ومع ذلك، أكد بوتين أن روسيا ستستمر في الدفاع عن مصالحها ومصالح شعبها.
وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022، عبر بوتين عن رغبة في "السلام المستدام"، لكنه أوضح أن روسيا ستواصل جهودها لحماية مصالحها, وأكد أن الهدف يجب ألا يكون مجرد هدنة مؤقتة، بل سلام دائم قائم على احترام المصالح المشروعة لجميع الأطراف.
كما كان دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بنيته التحدث مع كل من أوكرانيا وروسيا لتجنب تصعيد النزاع إلى "حرب عالمية ثالثة", وأعرب بوتين عن دعمه لهذا الموقف، مرحبًا برغبة ترامب في تجنب مثل هذا الصراع العالمي, كما هنأ بوتين ترامب على تنصيبه, وكانت شبكة(سي ان ان) قد أفادت في وقت سابق أمس بأن الرئيس ترامب قد أوعز لمساعديه بالتحضير لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس بوتين بعد أيام من تنصيبه.
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