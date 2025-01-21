ترامب يؤدي اليمين الدستورية

(MENAFN
) أدى دونالد ترامب
اليمين الدستورية أمس الموافق 20يناير, ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، خلفًا لجو بايدن, كما أدى ج, د, فانس اليمين كنائب للرئيس ترامب, تمثل هذه المناسبة عودة سياسية
كبيرة لترامب، الذي نجح في تجاوز محاكمتي عزل، وإدانة بجريمة، ومحاولة قلب نتائج انتخابات
2020, كما كان هدفًا لمحاولتين اغتيال, جرت مراسم التنصيب داخل قبة الكابيتول تحت إجراءات أمنية مشددة، وذلك بعد حملة انتخابية اتسمت بالعنف السياسي والبرد القارس, وكان التنصيب في السابق يُجرى في شارع بنسلفانيا بالقرب من البيت الأبيض, وترامب، الذي أقسم على إنجيل كانت قد ورثته والدته، تعهد بـ "حماية الدستور" خلال المراسم في نفس مبنى الكابيتول الذي اقتحمه أنصاره في 6 يناير 2021 في محاولة لمنع المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات, في خطابه الافتتاحي، أعلن ترامب أن "عصر أمريكا الذهبي يبدأ الآن"، واعدًا أن الأمة لن تُستغل بعد الآن وأنه نجا من محاولات الاغتيال "لإنقاذ أمريكا".
كما أكد ترامب للأمريكيين أن البلاد ستستعيد مكانتها كـ "أكبر أمة"، محذرًا من أن لا أحد يمكنه ترهيب الولايات المتحدة, أعرب عن ثقته بأن أمريكا تدخل عصرًا جديدًا من النجاح، مشددًا على الحاجة إلى الشجاعة والقوة, وأكد التزامه بالقتال من أجل الأمريكيين ومكافحة الفساد الحكومي, كما تعهد ترامب باستعادة السيادة الوطنية، وضمان الأمن، ووضع حد لاستخدام وزارة العدل كأداة سياسية, أعلن أن إرثه سيركز على "صنع السلام" وانتقد قرار الولايات المتحدة السابق بالتخلي عن السيطرة على قناة بنما.
وفيما يخص الهجرة والأمن القومي، أعلن ترامب "حالة الطوارئ" عند الحدود الجنوبية مع المكسيك، متعهدًا بتصنيف العصابات الإجرامية كجماعات إرهابية، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وتعزيز التنقيب عن النفط والغاز, كما تعهد بالدفاع عن الأدوار التقليدية للجنسين ومواجهة محاولات تعديل سياسات العرق والجندر, ويتضمن جدول أعمال ترامب الطموح خططًا لتوقيع نحو 100 أمر تنفيذي خلال ساعات من توليه المنصب، بما في ذلك عكس سياسات بايدن في مجال التنقيب عن النفط والممارسات المتعلقة بالتنوع والشمول, وأكد الرئيس المنتخب أن إدارته ستعمل على استعادة القوة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة، بما في ذلك رفع العلم الأمريكي على سطح المريخ.
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