بايدن يمنح عفواً استباقياً للأفراد الذين قد يكونون هدفاً للانتقام من قبل ترمب

(MENAFN
) منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، عفواً استباقياً أمس الموافق 20يناير, للأفراد الذين قد يكونون هدفاً للانتقام من قبل خلفه، دونالد ترامب, يشمل ذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، مارك ميلي، والمستشار الطبي السابق في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي, كما يمتد العفو ليشمل أعضاء الكونغرس الذين شاركوا في التحقيق في اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، وضباط الشرطة الذين شهدوا أمام اللجنة, وانتقد ترامب
سريعاً قرار بايدن، واصفاً العفو بـ "المخجل" مؤكداً أن العديد من المستفيدين منه قد ارتكبوا جرائم كبيرة, ومنذ فوزه بإعادة انتخابه في نوفمبر، دعا ترامب مراراً إلى ملاحقة خصومه.
كما لم يذكر بايدن ترامب بالاسم، لكنه أشاد بالخدامين العامين باعتبارهم "شريان الحياة لديمقراطيتنا" وأعرب عن قلقه من أن بعضهم تعرض للتهديد والترهيب بسبب قيامهم بواجباتهم, وأكد أنه لا ينبغي أن يكون هؤلاء الأفراد، الذين يخدمون وطنهم بشرف، هدفاً للملاحقات القانونية المدفوعة سياسياً, وفي ديسمبر، دعم ترامب دعوة مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق مع السياسية الجمهورية ليز تشيني لدورها في قيادة التحقيق في هجوم أنصار ترامب على الكابيتول, وكان فاوتشي وترامب قد اختلفا بشكل متكرر خلال جائحة كوفيد-19، واستمر أنصار الرئيس المنتخب في مهاجمة المسؤول الصحي السابق.
في حين استفاد ميلي من العفو، الذي تعرض لاتهامات بالخيانة من قبل أنصار ترامب بعد أن وصفه بـ "الفاشي من الجوهر" في كتاب بوب وودورد الحرب, وأفادت التقارير أن فريق ترامب كان يعد قائمة من الضباط العسكريين المرتبطين بميلي لإقالتهم, عبر ميلي عن امتنانه للعفو وتخلصه من تهديدات الانتقام, ومن جانبه، رحب فاوتشي بالعفو، مؤكداً أنه لم يرتكب أي جرائم وأنه لا توجد أساسات لأي تحقيقات أو ملاحقات جنائية ضده.
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