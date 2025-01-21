مستوطنون إسرائيليون يهاجمون البلدتين الفلسطينيتين

(MENAFN
) في مساء يوم الاثنين الموافق 20يناير، هاجم مستوطنون إسرائيليون البلدتين الفلسطينيتين فندق وجينصافوت بالقرب من قلقيلية في الضفة الغربية الشمالية، ما أسفر عن إصابة 21 فلسطينيًا على الأقل, كما قام المستوطنون بحرق المنازل والمتاجر والمركبات في عدة مناطق أخرى من الضفة الغربية, وأشارت التقارير الإعلامية العبرية إلى أن اثنين من المستوطنين تم إطلاق النار عليهما بالخطأ من قبل شرطي إسرائيلي بعد اقتحامهم البلدات حيث كانوا متورطين في أعمال عنف ضد الممتلكات الفلسطينية, وردًا على تصاعد التوترات، قامت القوات الإسرائيلية باتخاذ تدابير أمنية غير مسبوقة، بما في ذلك تركيب بوابات حديدية وتلال ترابية عند مداخل العديد من المدن والبلدات في الضفة الغربية.
كما نددت حركة حماس بتلك الهجمات، ووصفتها بأنها أعمال "إرهاب المستوطنين" المدعومة من قبل الحكومة الإسرائيلية, وأكدت الحركة أن هذه العنف لن يجبر الفلسطينيين على التنازل عن حقوقهم بل سيزيد من صمودهم, ودعت إلى تصعيد المقاومة بجميع أشكالها, وذكر المسؤولون المحليون أن المستوطنين في بلدة فندق هاجموا المنازل والمركبات، وكان هناك أصوات إطلاق نار متقطعة, وأكدت تقارير إذاعية وقوع الهجمات على نطاق واسع، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال كانت تطلق الذخيرة الحية ردًا على تصدي الشباب الفلسطينيين للهجوم.
كذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن المستوطنين، تحت حماية القوات الإسرائيلية، قاموا بحرق المركبات وهاجموا المحلات التجارية على طول طريق قلقيلية-نابلس, كما أوقف مستوطنون آخرون حركة الفلسطينيين في عدة مواقع، بما في ذلك قرى برقة وكفر مالك وطايب، حيث قاموا بوضع مسامير على الطرق وعرقلوا الوصول.
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