كليك تتعاون مع ريدنغتون لتعزيز اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا

(MENAFN
- Active DMC) أعلنت اليوم شركة "كليك – Qlik"، عن شراكة عقد جديدة مع "ريدنغتون"، الشركة الرائدة في تقديم الحلول التكنولوجية وتعزيز الابتكار في الأسواق الناشئة. وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية هامة في مخطط "كليك" لتحقيق النمو الإقليمي، حيث ستعمل على تبسيط عمليات الشراكة الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال "ريدنغتون".
وتعليقاً على هذه الشراكة الجديدة، قال ديفيد زيمبر، نائب الرئيس الأول لشؤون القنوات والتحالفات العالمية لدى "كليك": "تتيح لنا شراكتنا مع ’ريدنغتون‘ فرصة التوسع في واحد من أكثر الأسواق حيويةً ونمواً في العالم، إذ تساهم خبرة ’ريدنغتون‘ الإقليمية وعلاقاتها القوية مع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مساعدة الشركات على الاستفادة من إمكانيات بياناتها بشكل كامل وتحقيق نتائج ملموسة من خلال الاعتماد على أحدث تقنيات التحليلات والذكاء الاصطناعي".
وستتيح هذه الشراكة لكل من "كليك" و"ريدنغتون" تحقيق الفوائد التالية:
• تبسيط الوصول إلى الشركاء: ستتولى "ريدنغتون"، بصفتها موزعاً رئيسياً لشركة "كليك" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إدارة علاقات الموزعين، مما يوفر للشركاء عمليات سلسة وموحدة على امتداد 74 دولة.
• الاستفادة من الخبرات المحلية: ستستفيد "كليك" من الفهم العميق لدى "ريدنغتون" لاحتياجات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يتيح تكييف حلولها لتلبية متطلبات الأعمال المحلية وتعزيز اعتمادها بشكل أكبر.
• التمكين واسع النطاق: توفير تدريب شامل للشركاء الإقليميين، وطرح مبادرات تسويق مشتركة وحملات لتعزيز الطلب، بهدف تسريع عملية الانضمام وزيادة التفاعل.
• مجموعة حلول شاملة: توزيع حلول "كليك" الموثوقة، بما في ذلك "كليك تاليند كلاود - Qlik Talend Cloud"® لتكامل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي و"كليك أنسرز - Qlik Answers"™ لاستخراج الرؤى من البيانات غير المهيكلة.
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