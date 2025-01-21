فورد بيرفورمانس تصل إلى منصة التتويج في رالي داكار 2025

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 يناير 2025: اختتمت فورد بيرفورمانس اليوم مشاركتها الاستثنائية في رالي داكار 2025 بالحصول على المركز الثالث ضمن فئة "ألتميت" في أول مشاركة لسيارة فورد رابتور T1+. وبعد منافسات محتدمة امتدت لأكثر من اسبوعين على عدد من أصعب الطرقات في العالم، فاز فريق فورد إم-سبورت بالعديد من مراحل الرالي مسجلاً أداءً لا يُنسى لناحية المهارة والمثابرة والعمل الجماعي في صحراء المملكة العربية السعودية.
قدم السائق السويدي ماتياس إكستروم والمستكشف إميل بيرغكفيست أداءً رائعاً، حيث حصلا على المركز الثالث في الترتيب العام مع فوزهم بالمرحلة 11 في سباق صحراء الربع الخالي. وحقق الثنائي أداءً قوياً حتى قبل بدء السباق، حيث حصلا على المركز الثاني في المرحلة التمهيدية "برولوغ" بفارق ثانية واحدة فقط عن المركز الأول، بالإضافة إلى المركز الثالث في المرحلة الخامسة. كما شهدت المرحلة السابعة فوز إكستروم بالمركز الثاني، وفوز ميتش غوثري الابن بالمركز الثالث. وحقق غوثري نتيجة قوية بحصوله على المركز الخامس، مما يعكس نضجه ويثري تجربته بالمشاركة في سباقات داكار القادمة. وفاز ناني روما كذلك بإحدى المراحل، مما يؤكد جدارة فورد رابتور T1+ وامتلاكها المزايا التي تؤهلها للمنافسة مع أفضل السيارات في العالم.
وبهذه المناسبة، قال ماتياس إكستروم: "نفخر معاً كفريق بقدرتنا على المنافسة بقوة والحفاظ على أداء ثابت ومتميز طوال السباق. وقد أبهرتنا سيارة فورد رابتور T1+ بأدائها الاستثنائي طوال هذا الرالي الشاق، ونتطلع العام المقبل إلى المشاركة مرة أخرى للمنافسة على اللقب".
كانت نسخة هذا العام الأصعب في تاريخ رالي داكار، حيث شكلت مرحلة 48 ساعة كرونو والمرحلة الماراثونيّة نصف السباق الأول، بينما التقى المتسابقون في صحراء الربع الخالي القاحلة خلال المراحل الأخيرة من الرالي. وشهد الرالي إنجازات مذهلة من السائق الإسباني كارلوس ساينز الأب، وميتش غوثري الابن، و ناني روما. وقدم ساينز واحدة من أكثر اللحظات الاستثنائية في تاريخ الرالي خلال مرحلة 48 ساعة كرونو. فبعد الانقلاب المبكر للسيارة، رفض ساينز ومساعده لوكاس كروز الاستسلام، وحصلا على المساعدة من زميلهما في الفريق ميتش غوثري الابن ليعودا مجدداً إلى استكمال المرحلة، الأمر الذي يعكس عزيمة الفريق وروحه التنافسية العالية تجسيداً لشعار "تصميم فورد المتين" (Built Ford Tough).
كما حقق السائق الإسباني ناني روما فوزاً ساحقاً في المرحلة العاشرة، حيث تجاوز الكثبان الرملية الصعبة متفوقاً على جميع منافسيه. وكان هذا انتصار روما الأول بإحدى مراحل داكار منذ عام 2015 (وأول فوز لفريق فورد إم- سبورت كذلك بإحدى مراحل الرالي)، ويعكس هذا الإنجاز موهبة الفريق الواسعة وقدرة سيارة "رابتور T1+" على التفوق في الظروف القاسية.
وفي أول مشاركة له برالي داكار ضمن فئة السيارات "ألتميت"، قدم ميتش غوثري الابن - وهو أحد قلائل الأمريكيين المشاركين - أداءً رائعاً مع مساعده كيلون والش محققاً المركز الخامس في الترتيب العام.
وبهذه المناسبة، قال مارك راشبروك، المدير العالمي لدى شركة فورد بيرفورمانس: "رالي داكار هو حدث أسطوري يختلف عن الراليات الأخرى، وقد حققنا أداءً متفوقاً في نسخة هذا العام؛ حيث أثبت فريقنا - المكون من ماتياس، وكارلوس، وميتش، وناني - جدارة وقدرة سيارة فورد رابتور T1+ على المنافسة، وأكدوا على المرونة التي تتميز بها فورد. كانت مشاركتنا بهذا الرالي الاستثنائي لا تُنسى، وأنا فخور بفريقنا الذي أكد أن سيارة رابتور تتمتع بالسرعة والمتانة اللازمتين للمنافسة في أصعب البيئات على هذا الكوكب، ونتطلع إلى المشاركة في بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة ’رالي رايد‘ التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات".
سلط رالي داكار 2025 الضوء على الهندسة المتطورة في صناعة فورد رابتور T1+، وهي سيارة مصممة للتغلب على أصعب البيئات ولا سيّما الطرقات الوعرة. وتتميز رابتور T1+ بنظام تخميد متطور من شركة "فوكس" موجود فقط في سيارات فورد الأربعة المشاركة في رالي داكار، بالإضافة إلى محرك ثماني الأسطوانات V8 فريد من نوعه بسعة 5.0 لتر قدم أداءً استثنائياً في البيئة الصحراوية القاسية على مدار 12 يوماً من المنافسة.
وبهذا الخصوص، قال ماثيو ويلسون، مدير فريق "فورد إم-سبورت"، ومدير الفريق المشارك في السباق: " شهدنا خلال هذا السباق المذهل لحظات مفعمة بالأجواء الحماسية وأخرى صعبة وحاسمة للغاية. فقد كان خروج كارلوس في وقت مبكر جداً من السباق وتعرض ناني لمشاكل أدت إلى خسارة مخيبة للآمال أمراً صعباً على الفريق، ولكننا تجاوزنا هذه الصعوبات بفضل روح الفريق العالية وثقتنا بقدرات ماتياس وميتش التي أوصلتنا إلى منصة التتويج بحصولنا على اثنين من المراكز الخمسة الأولى، وهذا بداية رائعة لناحية الأداء العام كفريق في أول ظهور لنا مع سيارة فورد رابتور T1+. وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، قدم الفريق أداءً مذهلاً جعل من هذه المنافسة تجربة رائعة، ونركز الآن على تحقيق المزيد من الانتصارات خلال منافسات موسم ’رالي رايد‘ القادمة محمّلين بحماس وثقة لا تتزعزع".
وفي الوقت الذي تحتفل فيه فورد بيرفورمانس بوصول سياراتها إلى منصة التتويج، يتطلع الفريق إلى تحقيق انتصارات جديدة في بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة "رالي رايد" التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. ويمكنكم الاستمتاع بمشاهدة الأداء الاستثنائي لسيارة رابتور T1+ خلال منافسات موسم 2025.
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