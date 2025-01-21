بورصة KuCoin تُطلق عُملة Trump الرسمية على منصة التداول الفوري

(MENAFN
- PRNewsWire) فيكتوريا، سيشيل، 20 يناير 2025 / PRNewswire/ -- يَسُر بورصة KuCoin، وهي بورصة عالمية رائدة، أن تُعلِن عن إضافة رمز Trump الرسمي (TRUMP) إلى منصة التداوُل الفورية الخاصة بها، وهو إنجاز يعكس التزامها بتوسيع محفظة التداوُل المتنوعة. يبدأ تداوُل سَهم TRUMP بمزاد البيع في 18 يناير 2025 من الساعة 13:00 حتى 14:00 بتوقيت جرينتش، يليه التداوُل العادي في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، ويتم فتح الودائع على الفور على شبكة SOL-SPL، مع بدء عمليات السحب في الساعة العاشرة من صباح يوم 19 يناير 2025.
يُجَسد رمز $TRUMP لحظة تحوَّلت إلى ميم شائع، لتُمثل مرحلة بارزة في الثقافة الرقمية؛ حيث تستفيد هذه العُملة من طبيعة الميمات العصرية لتقديم أصل فريد في عالم البلوكتشين. تدعم المنصة العُملَة من خلال روبوتات التداول بما في ذلك Spot Grid، وInfinity Grid، والاستراتيجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ مما يُعَزز مرونة التداوُل، وخيارات المستخدمين.
للاحتفال بهذا الإطلاق، سيحصُل المستخدمون الذين يودعون $TRUMP قبل 22 يناير 2025 على خصم 30 دولار رقمي USDT على رسوم التداوُل، مما يُحَسن تجربة التداول. لمزيد من التفاصيل حول الرمز، والمُشارَكة في العرض، قم بزيارة الموقع الرسمي لبورصة KuCoin.
MENAFN21012025003746003274ID1109111249
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.