"ساوث إيست" تكشف النقاب عن مجموعة جديدة من سياراتها العصرية في دبي

(MENAFN
- Nausheen Shamsher) دبي - 20 يناير 2025
أعلنت شركة "ساوث إيست" الصينية عن إطلاق مجموعتها الجديدة من السيارات المتميزة خلال حفل أقيم في فندق برج العرب بدبي، الذي يُعد أول فندق في العالم يحمل تصنيف سبع نجوم. وشهد الحفل حضوراً رفيع المستوى، شارك فيه نحو 100 من الشخصيات البارزة، بما في ذلك عدد من المسؤولين الحكوميين الإماراتيين وكبار التنفيذيين من شركة "ساوث إيست" ومجموعة "إيليت القابضة".
وأعرب السيد "تشواندنج كي"، نائب رئيس شركة ساوث إيست، عن اعتزازه بمسيرة الشركة قائلاً: "منذ تأسيس شركة ساوث إيست في عام 1995، قطعنا شوطاً طويلاً يمتد لثلاثة عقود من التميّز. وفي عام 2024، دخلنا مرحلة جديدة برؤية متجددة وهوية محدثة. نسعى من خلالها لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا الكرام، مع طموح مشترك لابتكار أنماط حياة جديدة ومتطورة بالتعاون مع مستخدمي منتجاتنا."
كشف النقاب عن رؤية عالمية: تمكين الشباب الحضري الجديد
وفي إطار هويتها الجديدة، تسعى "ساوث إيست" إلى أن تكون الخيار الأول للشباب الحضري، تحت شعار "لتكن حياتك أسهل"، من خلال تقديم حلول تنقل متطورة ومبتكرة تعيد تعريف الراحة والمرونة في الحياة العصرية.
التوسع الاستراتيجي: تسريع النمو في الشرق الأوسط
وخلال الحفل، كشفت "ساوث إيست" عن استراتيجيتها الإقليمية الطموحة لعام 2025، التي تهدف إلى التوسع في أسواق رئيسية تشمل قطر، المملكة العربية السعودية، البحرين، عمان، ولبنان بحلول نهاية العام. وتشمل الخطة إنشاء 14 مركز بيع جديد، بهدف تعزيز حضورها المحلي وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء في المنطقة.
وأضاف السيد كي قائلاً: "حرصاً منا على تقديم دعم فعّال ومتكامل لخدمات ما بعد البيع، قمنا بالاستثمار في مستودع متطور لقطع الغيار بمساحة 12,000 متر مربع في الشرق الأوسط. كما أبرمنا شراكات استراتيجية مع أبرز مزودي خدمات الشحن والخدمات اللوجستية العالمية، لضمان استجابة سريعة وفعالة لكافة متطلبات الدعم اللاحق للبيع في جميع أنحاء المنطقة."
كشف النقاب عن طرازات جديدة: خيارات جديدة للتنقل الحضري
وشملت أحدث الطرازات المعروضة مركبة "سمارت بريميوم إس يو في (إس 09)" ومركبة "أوربان إنتيليجنت إس يو في (إس 07)"، ومركبة "أوربان ستايليش إس يو في (إس 06)"، ومركبة "(إس 06) دي إم الهجين".
التفاصيل والمواصفات:
• (إس 09): النموذج الرائد المصمم للنخب الحضرية، حيث يجمع بين الأداء العالي والوظائف المتعددة، مما يجعله خياراً ذكياً للاستخدام التجاري والعائلي. يُعتبر هذا الطراز مثالياً لرحلات العمل والإجازات العائلية، مقدماً تجربة قيادة فريدة من نوعها.
• (إس 07): سيارة دفع رباعي أنيقة وذكية مصممة لفئة الشباب من محترفي القيادة في المناطق الحضرية، ويجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات والتصميم العصري، مما يجعله مثالياً لأغراض التنقل اليومي وعطلات نهاية الأسبوع.
• (إس 06): خيار ديناميكي يجسد روح الموضة في المناطق الحضرية. يجمع الطراز بين أحدث الابتكارات التقنية والأداء العالي لتلبية تطلعات عشاق الأناقة العصرية.
• (إس 09 دي إم): سيارة دفع رباعي هجينة تتميز بمحرك هجين تيربو بسعة 1.5 لتر يعمل بنظام الحقن المباشر (1.5T GDI)، مما يوفر عزم انطلاق استثنائياً وقوةً وتوفيراً في استهلاك الوقود.
وتضع شركة "ساوث إيست" نصب عينيها هدفاً طموحاً لتعزيز نموها وترسيخ مكانتها في منطقة الشرق الأوسط كإحدى العلامات البارزة في قطاع السيارات. وتخطط الشركة للتوسع إلى أكثر من 80 سوقاً عالميًا بحلول عام 2030، من خلال شبكة واسعة تتألف من أكثر من 2000 مركز بيع وخدمة. وتهدف هذه الجهود تهدف إلى بناء جسور الثقة مع العملاء عالمياً، وتقديم خدمات مبتكرة تواكب تطلعاتهم، مما يعزز ولاءهم للعلامة التجارية ويدعم انتشارها العالمي.
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