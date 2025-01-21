موقع Policybazaar.ae يطلق برنامج "PB Advantage" في الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- SFactor)
الإمارات العربية المتحدة، 20 يناير 2025: أكّد موقع Policybazaar.ae، سوق التأمين عبر الإنترنت الرائد في الإمارات العربية المتحدة، إطلاق برنامج PB Advantage، الذي يهدف إلى الارتقاء بإجراءات بيع وشراء ومطالبات التأمين الصحي في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تقديم خدمات متميّزة للعملاء وتسهيل تجربتهم عبر كافّة مراحل رحلة التأمين الخاصة بهم.
وتم تصميم ميزات PB Advantage لجعل تجربة التأمين الصحي أكثر كفاءة وفائدة. حيث يوفر البرنامج للعملاء مدة 30 دقيقة يتم خلالها دعم مطالبات التأمين من خلال توفير مكتب مخصّص لدعم تقديم مطالبات شركات التأمين. ويشمل البرنامج كذلك ميزة "إعادة الشحن التلقائي" الفريدة من نوعها على استعادة مبالغ التأمين الخاص بالعملاء تلقائيًا بعد المطالبة الأولى، مما يوفر تغطية إضافية تعادل المبلغ الأصلي. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة التغطية الأولية مليون درهم إماراتي مقابل تغطية تكاليف العمليات الجراحية، فإن ميزّة "إعادة الشحن التلقائي" ستضيف مبلغ مليون درهم إماراتي إضافي لأي مطالبات مستقبلية تتعلق بأمراض أو حالات صحّية جديدة مختلفة. كما تعمل ميزة PB Advantage على تعزيز التغطية من خلال "مكافأة عدم المطالبة"، وذلك بإضافة 10% من المبلغ المؤمن عليه كل عام مقابل كل عام لم يتم خلاله تقديم مطالبات المرضى المقيمين، وذلك حتى 5 سنوات كحد أقصى.
وقال نيراج جوبتا، الرئيس التنفيذي لموقع policybazaar.ae: "ستحدث ميزة PB Advantage تحوّل نوعي في مشهد التأمين الصحّي في الإمارات العربية المتحدة. نحن نحوّل التركيز من نماذج التسعير والخصومات التقليدية إلى تقديم فوائد حقيقية وملموسة تؤثر بشكل مباشر على تجربة التأمين لعملائنا. ويشمل ذلك تسريع إجراءات مطالبات التأمين، وإعادة الشحن التلقائي، ومكافأة عدم المطالبة، وهو ما يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تعطي الأولوية لرضا العملاء وتعيد تشكيل معايير الصناعة. نوّد أن نعرب عن امتناننا لشركائنا، الذين بذلوا جهداً لجعل هذه الميزة حقيقة واقعة". وفي حين ستتوفّر فوائد PB Advantage لجميع مشتري التأمين الصحي من Policybazaar.ae، إلا أنها ستوفّر كذلك للهنود غير المقيمين عدد جيّد من المزايا المصمّمة لتلبية احتياجاتهم لدى زياراتهم للهند".
وقال توشيتا تشوهان، رئيس أعمال التأمين الصحي في policybazaar.ae: "حقّق الطلب على التأمين الصحي على منصة Policybazaar قفزة كبيرة بنمو بلغ أكثر من 75% على أساس سنوي. وتم تصميم PB Advantage استجابة للتحديات التي نسمعها باستمرار من عملائنا، ومنها ضرورة تسريع عملية تسعير أقساط التأمين لأولئك الذين يعانون من حالات مرضية سابقة. ومعPB Advantage، نريد أن نؤكد لهؤلاء العملاء أنه وفي غضون 60 دقيقة فقط من طرح استفسارهم، سيحصلون على عرض أسعار دقيق من شركات التأمين الرائدة في الإمارات العربية المتحدة. ويتوفر PB Advantage لجميع شركات إدارة المطالبات (TPA) وبالتعاون مع شركائنا من أهم شركات التأمين في الدولة.
وينقل برنامج PB Advantage النموذج التقليدي لمبيعات التأمين الصحي من خلال التركيز على الميزات والفوائد التي تعزز تجربة العميل بشكل حقيقي. حيث يوفر برنامج PB Advantage قيمة إضافية من خلال تقديم إمكانية نقل بوالص التأمين إلى الهند، مما يضمن التغطية في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والهند. كما يشمل البرنامج كذلك تقديم فحوصات صحية سنوية مجانية في الهند وتسهيل مطالبات المرضى الداخليين إلكترونياً دون الحاجة لاستخدام النقد، مما يتيح للمغتربين الهنود الاستمتاع بتجربة رعاية صحية سلسة وذلك عبر 400 مدينة في الهند.
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