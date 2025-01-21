الاتحاد الاوروبي يقول انه مستعد للدفاع عن مصالحه الاقتصادية في مواجهة القرارات التي قد يتخذها ترامب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 20 - 1 (كونا) -- قال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي "مستعد للدفاع عن مصالحه الاقتصادية" ضد أي خطوة قد تتخذها الإدارة الجديدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب
لكنه أكد في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على العلاقات التجارية بين الطرفين.
وحذر دومبروفسكيس في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أن أي نزاع تجاري محتمل ستكون له "تكلفة اقتصادية كبيرة على الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأضاف "إذا دعت الحاجة للدفاع عن المصالح الاقتصادية لأوروبا فنحن مستعدون لذلك كما فعلنا خلال الإدارة الأولى لترامب (2017-2021) عندما فرضت رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم".
وأشار المفوض الأوروبي إلى أن الأوروبيين في ذلك الوقت ردوا "بشكل متناسب" من خلال فرض ضرائب إضافية على منتجات أمريكية "مثل دراجات هارلي-ديفيدسون".
وفي المقابل دعا دومبروفسكيس الاتحاد الأوروبي إلى "تعزيز مرونة اقتصاده وتنويع شراكاته التجارية".
وكان الرئيس ترامب قد توعد بفرض "رسوم جمركية وضرائب على الدول الأجنبية" دون تقديم تفاصيل عن الإجراءات المحتملة.
واستبق الاتحاد الأوروبي القرارات التي يمكن لترامب أن يتخذها من خلال الإعلان عن تعزيز شراكاته الاقتصادية والتجارية مع دول وتكتلات جديدة آخرها إعلان المفوضية الأوروبية يوم الاثنين عن استئناف المفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة مع ماليزيا. (النهاية)
أ ر ن / ر ج
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