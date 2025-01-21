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الاتحاد الاوروبي يقول انه مستعد للدفاع عن مصالحه الاقتصادية في مواجهة القرارات التي قد يتخذها ترامب

1/21/2025 12:11:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 20 - 1 (كونا) -- قال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي "مستعد للدفاع عن مصالحه الاقتصادية" ضد أي خطوة قد تتخذها الإدارة الجديدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لكنه أكد في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على العلاقات التجارية بين الطرفين.
وحذر دومبروفسكيس في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أن أي نزاع تجاري محتمل ستكون له "تكلفة اقتصادية كبيرة على الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأضاف "إذا دعت الحاجة للدفاع عن المصالح الاقتصادية لأوروبا فنحن مستعدون لذلك كما فعلنا خلال الإدارة الأولى لترامب (2017-2021) عندما فرضت رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم".
وأشار المفوض الأوروبي إلى أن الأوروبيين في ذلك الوقت ردوا "بشكل متناسب" من خلال فرض ضرائب إضافية على منتجات أمريكية "مثل دراجات هارلي-ديفيدسون".
وفي المقابل دعا دومبروفسكيس الاتحاد الأوروبي إلى "تعزيز مرونة اقتصاده وتنويع شراكاته التجارية".
وكان الرئيس ترامب قد توعد بفرض "رسوم جمركية وضرائب على الدول الأجنبية" دون تقديم تفاصيل عن الإجراءات المحتملة.
واستبق الاتحاد الأوروبي القرارات التي يمكن لترامب أن يتخذها من خلال الإعلان عن تعزيز شراكاته الاقتصادية والتجارية مع دول وتكتلات جديدة آخرها إعلان المفوضية الأوروبية يوم الاثنين عن استئناف المفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة مع ماليزيا. (النهاية)

أ ر ن / ر ج


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