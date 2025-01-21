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كأس العالم لليد 2025.. انتصارات لتشيلي والرأس الأخضر وآيسلندا وتعادل السويد مع إسبانيا

1/21/2025 12:11:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 1 (كونا) -- أقيمت اليوم الإثنين أربع مواجهات ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ29 المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج حتى 2 فبراير المقبل.
وشهدت مواجهات اليوم فوز تشيلي على اليابان (31-26) والرأس الأخضر على كوبا (38-28) وآيسلندا على سلوفينيا (23-18) وتعادل السويد مع إسبانيا (29 -29).
وتأهلت للأدوار الرئيسية منتخبات ألمانيا وسويسرا والتشيك عن المجموعة (ايه) والدنمارك وايطاليا وتونس عن المجموعة (بي) وفرنسا والنمسا وقطر عن المجموعة (سي) والمجر وهولندا ومقدونيا عن المجموعة (دي) والبرتغال والبرازيل والنرويج عن المجموعة (اي) في حين تأهلت عن المجموعة (اتش) منتخبات مصر وكرواتيا والأرجنتين.
وبحسب نظام البطولة تتأهل ثلاثة فرق عن كل مجموعة للأدوار الرئيسية في حين تلعب الفرق صاحبة المركز الأخير دور التصنيف. (النهاية)

ح م ش


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