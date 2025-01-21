كأس العالم لليد 2025.. انتصارات لتشيلي والرأس الأخضر وآيسلندا وتعادل السويد مع إسبانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 1 (كونا) -- أقيمت اليوم الإثنين أربع مواجهات ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ29 المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج حتى 2 فبراير المقبل.
وشهدت مواجهات اليوم فوز تشيلي على اليابان (31-26) والرأس الأخضر على كوبا (38-28) وآيسلندا على سلوفينيا (23-18) وتعادل السويد مع إسبانيا (29 -29).
وتأهلت للأدوار الرئيسية منتخبات ألمانيا وسويسرا والتشيك عن المجموعة (ايه) والدنمارك وايطاليا وتونس عن المجموعة (بي) وفرنسا والنمسا وقطر عن المجموعة (سي) والمجر وهولندا ومقدونيا عن المجموعة (دي) والبرتغال والبرازيل والنرويج عن المجموعة (اي) في حين تأهلت عن المجموعة (اتش) منتخبات مصر وكرواتيا والأرجنتين.
وبحسب نظام البطولة تتأهل ثلاثة فرق عن كل مجموعة للأدوار الرئيسية في حين تلعب الفرق صاحبة المركز الأخير دور التصنيف. (النهاية)
ح م ش
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