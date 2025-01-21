رئيس بنما يرد على نظيره الأمريكي: القناة لنا وستبقى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 20 - 1 (كونا) -- سارع رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو برفض التصريحات التي كررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
في خطاب تنصيبه اليوم الاثنين بالسيطرة على قناة بنما التي تعد محورا حيويا للولايات المتحدة.
وقال رئيس بنما على منصة إكس "القناة ستظل تابعة لبنما وستظل إدارتها تحت السيطرة البنمية" مضيفا أن بلاده ستظل تدير القناة "بحيادية تامة ومن واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه العالم والتجارة بما في ذلك الولايات المتحدة".
كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد تعهد قبل ساعات في خطاب تنصيبه بالسيطرة على قناة بنما قائلا ان "الصين تدير قناة بنما ونحن لم نسلمها للصين بل أعطيناها لبنما ونحن سوف نستعيدها".
وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة أنفقت الكثير من الأموال وأن الكثير من الأمريكيين فقدوا حياتهم أثناء بناء قناة بنما". (النهاية)
أ م م / ه س ص
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