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رئيس بنما يرد على نظيره الأمريكي: القناة لنا وستبقى

1/21/2025 12:11:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 1 (كونا) -- سارع رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو برفض التصريحات التي كررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب تنصيبه اليوم الاثنين بالسيطرة على قناة بنما التي تعد محورا حيويا للولايات المتحدة.
وقال رئيس بنما على منصة إكس "القناة ستظل تابعة لبنما وستظل إدارتها تحت السيطرة البنمية" مضيفا أن بلاده ستظل تدير القناة "بحيادية تامة ومن واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه العالم والتجارة بما في ذلك الولايات المتحدة".
كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد تعهد قبل ساعات في خطاب تنصيبه بالسيطرة على قناة بنما قائلا ان "الصين تدير قناة بنما ونحن لم نسلمها للصين بل أعطيناها لبنما ونحن سوف نستعيدها".
وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة أنفقت الكثير من الأموال وأن الكثير من الأمريكيين فقدوا حياتهم أثناء بناء قناة بنما". (النهاية)

أ م م / ه س ص


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