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انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بمشاركة 130 بلدا

1/21/2025 12:11:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دافوس (سويسرا) - 20 - 1 (كونا) -- انطلقت في مدينة دافوس اليوم الإثنين أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الـ 55 بعنوان "التعاون في العصر الذكي" وتستمر فعالياته حتى الـ 24 من هذا الشهر.
وتعقد فعاليات "منتدى دافوس" بحضور ثلاثة آلاف مشارك من أكثر من 130 بلدا منهم 60 من قادة الدول والحكومات و 1600 من قادة الأعمال والمئات من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
ومن المقرر أن تشهد الفعاليات العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تركز على تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى بحث سبل مواجهة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة ودور الذكاء الاصطناعي.
ويناقش المنتدى خمسة محاور كبرى وهي "إعادة الثقة" و"إعادة تصور النمو" و"الاستثمار في البشر" و"الصناعات في العصر الذكي" و"حماية الكوكب".
وبخصوص إعادة تصور النمو في ظل القيود المالية وارتفاع مستويات الدين العالمي يركز المنتدى على الابتكار في تحقيق التعافي الاقتصادي وتجنب عقود من النمو البطيء ودور الاقتصاد الرقمي الذي يمثل حاليا 5ر15 بالمئة من الناتج العالمي.
وبخصوص محور الاستثمار في البشر يبحث المنتدى تأثير التطورات التكنولوجية على الوظائف وتوزيع الثروة والخدمات العامة والتركيز على إعادة تأهيل وتطوير مهارات القوى العاملة لمواكبة متطلبات الاقتصاد المستقبلي خاصة مع انتشار الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الرقمية.
كما يناقش محور الصناعات في العصر الذكي التغيرات الجذرية في استراتيجيات الأعمال نتيجة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتقنيات الحيوية والروبوتات فضلا عن استعراض تأثير هذه التقنيات على الطلب العالمي على الطاقة وكيفية تحقيق التوازن بين الأهداف القصيرة والطويلة الأمد.
ويركز المنتدى في محور حماية الكوكب على تعزيز الشراكات المبتكرة والاستثمار في التقنيات النظيفة لتحقيق الأهداف المناخية والطبيعية إذ تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن التكنولوجيا المتاحة اليوم قادرة على تحقيق 66 بالمئة من التخفيضات المطلوبة للانبعاثات بحلول عام 2050.
ويمثل المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) منذ تأسيسه في 24 من يناير 1971 من رئيسه السابق كلاوس شواب منصة عالمية لتنسيق الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة. (النهاية)

أ م خ / ه س ص


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