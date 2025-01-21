Tuesday, 21 January 2025 06:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيسة البرلمان الأوروبي: الهدنة في غزة خطوة نحو الاستقرار الدائم

1/21/2025 12:11:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 20 - 1 (كونا) -- قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا يوم الاثنين إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يشكل خطوة نحو "تحقيق الاستقرار الدائم وإعادة البناء وزيادة المساعدات التي توفر فرصة حقيقية للسلام في المنطقة”.
وشددت في خطاب في افتتاح جلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ على أن الأولوية الآن هي لضمان استمرار الاتفاق بما يسمح بوقف النزاع وتقديم المساعدات وإخراج الأسرى المتبقين موضحة في هذا السياق أن أوروبا جاهزة لأداء دورها.
وخلال النقاش الذي خصص لموضوع وقف إطلاق النار في غزة دعا نواب إلى الإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والضغط على الاحتلال لمنعه من شن الحرب مجددا على غزة.
بينما شدد نواب آخرون على ضرورة تمكين الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الللاجئين الأونروا من القيام بمهامها كاملة كما طالبو بإرسال مراقبين من الاتحاد الأوروبي للسهر على احترام الهدنة.
أما نواب من اليسار فقد جددوا التأكيد على أن ما ارتكبته حكومة الاحتلال الإسرائيلي في غزة يوجب المحاسبة الجنائية مشددين على ضرورة إنهاء احتلال فلسطين. (النهاية)

أ ر ن / ه س ص


MENAFN21012025000071011013ID1109110883

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث