رئيسة البرلمان الأوروبي: الهدنة في غزة خطوة نحو الاستقرار الدائم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 20 - 1 (كونا) -- قالت رئيسة البرلمان
الأوروبي روبرتا ميتسولا يوم الاثنين إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يشكل خطوة نحو "تحقيق الاستقرار الدائم وإعادة البناء وزيادة المساعدات التي توفر فرصة حقيقية للسلام في المنطقة”.
وشددت في خطاب في افتتاح جلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ على أن الأولوية الآن هي لضمان استمرار الاتفاق بما يسمح بوقف النزاع وتقديم المساعدات وإخراج الأسرى المتبقين موضحة في هذا السياق أن أوروبا جاهزة لأداء دورها.
وخلال النقاش الذي خصص لموضوع وقف إطلاق النار في غزة دعا نواب إلى الإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والضغط على الاحتلال لمنعه من شن الحرب مجددا على غزة.
بينما شدد نواب آخرون على ضرورة تمكين الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الللاجئين الأونروا من القيام بمهامها كاملة كما طالبو بإرسال مراقبين من الاتحاد الأوروبي للسهر على احترام الهدنة.
أما نواب من اليسار فقد جددوا التأكيد على أن ما ارتكبته حكومة الاحتلال الإسرائيلي في غزة يوجب المحاسبة الجنائية مشددين على ضرورة إنهاء احتلال فلسطين. (النهاية)
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