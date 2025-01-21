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الرئيس الأمريكي يعين ليزا كينا وزيرة للخارجية بالوكالة

1/21/2025 12:11:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب اليوم الاثنين تعيين السفيرة والمسؤولة الكبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية ليزا كينا وزيرة للخارجية بالوكالة في انتظار تثبيت مجلس الشيوخ للوزير المعين ماركو روبيو.
وحسب الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية فإن السفيرة ليزا كينا "محترفة في السلك الدبلوماسي برتبة مستشارة وزيرة وهي تشغل حاليا منصب نائب مساعد الوزير الرئيسي لمكتب الاستخبارات والبحوث".
وسبق أن عملت كينا سفيرة للولايات المتحدة في بيرو وقبل ذلك شغلت منصب السكرتير التنفيذي لوزارة الخارجية كما شغلت مناصب بينها المساعدة التنفيذية لوزير الخارجية والمستشارة السياسية في مكتب وزير الدفاع ومديرة شؤون العراق في مجلس الأمن القومي".
وسبق أن عملت كينا "رئيسة للقسم السياسي في السفارة الأمريكية في الأردن بالإضافة إلى مهام أخرى في مصر وباكستان وإسواتيني".
وتحمل كينا درجة البكالوريوس من كلية ميدلبري ودكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة كونيتيكت وقبل انضمامها إلى الحكومة كانت محامية في القطاع الخاص وسبق أن حصلت كينا على العديد من جوائز وزارة الخارجية وهي تتحدث عدة لغات بينها بالإضافة إلى الإنجليزية والعربية والإسبانية.
كما أعلن ترامب في بيان نشره البيت الأبيض أن روبرت ساليسيس سيكون وزير الدفاع بالوكالة بينما سيتولى بنجامين هوفمان منصب وزير الأمن الداخلي بالوكالة وسيكون المحامي جيمس ماكهنري وزيرا للعدل بالوكالة بينما سيقود المسؤول الكبير في وزارة الخزانة ديفيد ليبريك هذه الوزارة مؤقتا.
وسيمارس هؤلاء الوزراء المؤقتون مهامهم في انتظار أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيينات الوزراء الذين اختارهم ترامب والذين قد تأخذ الموافقة عليهم بضعة أيام مع استمرار مجلس الشيوخ في العمل على تثبيتهم. (النهاية)

ع س ج / ه س ص


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