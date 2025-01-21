الامارات ترسل سفينة مساعدات سادسة تحمل 5800 طن من المواد الغذائية والطبية لقطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
ابوظبي - 20 - 1 (كونا) -- أعلنت الامارات اليوم الاثنين ابحار سفينة المساعدات الإماراتية السادسة وعلى متنها 5800 طنا من المواد الإنسانية متجهة إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة ضمن عملية (الفارس الشهم 3) لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة تحمل على متنهما هدية رئيس الاتحاد النسائي العام رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" متجهة إلى مدينة العريش المصرية.
واضافت الوكالة أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وجمعية دار البر وجمعية الشارقة الخيرية ساهمت في تأمين حمولة السفينة.
يذكر أن الإمارات ساهمت بالعديد من المبادرات في إطار عملية (الفارس الشهم 3) تضمنت إنشاء مستشفيين ميدانيين الأول داخل قطاع غزة والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش إضافة إلى إقامة 5 مخابز أوتوماتيكية.
كما تم توفير الطحين لعدد 9 مخابز قائمة في غزة إضافة إلى إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوني ألف غالون يوميا يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.
ويأتي إرسال المساعدات الإغاثية بحرا وبرا وجوا تجسيدا لالتزام الإمارات والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني والعمل على تكثيف الجهود لضمان تدفق ووصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة. (النهاية)
س خ م
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