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الامارات ترسل سفينة مساعدات سادسة تحمل 5800 طن من المواد الغذائية والطبية لقطاع غزة

1/21/2025 12:11:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ابوظبي - 20 - 1 (كونا) -- أعلنت الامارات اليوم الاثنين ابحار سفينة المساعدات الإماراتية السادسة وعلى متنها 5800 طنا من المواد الإنسانية متجهة إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة ضمن عملية (الفارس الشهم 3) لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة تحمل على متنهما هدية رئيس الاتحاد النسائي العام رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" متجهة إلى مدينة العريش المصرية.
واضافت الوكالة أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وجمعية دار البر وجمعية الشارقة الخيرية ساهمت في تأمين حمولة السفينة.
يذكر أن الإمارات ساهمت بالعديد من المبادرات في إطار عملية (الفارس الشهم 3) تضمنت إنشاء مستشفيين ميدانيين الأول داخل قطاع غزة والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش إضافة إلى إقامة 5 مخابز أوتوماتيكية.
كما تم توفير الطحين لعدد 9 مخابز قائمة في غزة إضافة إلى إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوني ألف غالون يوميا يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.
ويأتي إرسال المساعدات الإغاثية بحرا وبرا وجوا تجسيدا لالتزام الإمارات والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني والعمل على تكثيف الجهود لضمان تدفق ووصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة. (النهاية)

س خ م


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