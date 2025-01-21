تركيا توقف حسابات الودائع المحمية بالعملات الأجنبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 20 - 1 (كونا) -- أعلن البنك المركزي
التركي أنه قرر إنهاء فتح وتجديد الحسابات المحولة من العملات الأجنبية والذهب بفترات استحقاق تبلغ 6 و12 شهرا اعتبارا من اليوم الاثنين الـ 20 من يناير 2025.
وأضاف البنك المركزي التركي في بيان له أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجيته للخروج التدريجي من هذا البرنامج الذي أطلق أواخر عام 2021 بهدف مواجهة "الدولرة" وتقلبات سعر الليرة.
وأشار البيان إلى أن "الاستحقاقات الطويلة الأجل للحسابات الجديدة والمجددة قد تم إيقافها كجزء من خطة تبسيط الإطار الماكرو احترازي".
وكان البنك قد أعلن سابقا عن خطته لإنهاء البرنامج هذا العام مشيرا إلى أن زيادة الودائع بالليرة التركية وتراجع الاعتماد على الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بالعملة المحلية.
وأكد البنك أنه مع تقدم عملية خفض التضخم في عام 2025 سيزداد الطلب على الأصول بالليرة مما يسهم في إنهاء البرنامج بشكل كامل.
وسجلت البيانات الرسمية انخفاضا مستمرا في حجم الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية على مدى أكثر من 70 أسبوعا بعدما أعلنت السلطات التركية صيف عام 2023 عن نيتها تقليص البرنامج الذي أثقل الموازنة العامة للدولة بسبب تغطية تكاليف انخفاض قيمة العملة.
وبحسب البيانات الأخيرة للبنك المركزي وصلت حصة الودائع بالليرة التركية إلى 7ر58 بالمئة من إجمالي الودائع المصرفية بحلول 3 من يناير الجاري مما يعكس تحولا ملموسا نحو الثقة بالعملة المحلةي ضمن إطار السياسات الاقتصادية الجديدة. (النهاية)
ط أ / ه س ص
MENAFN21012025000071011013ID1109110880
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