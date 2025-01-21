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تركيا توقف حسابات الودائع المحمية بالعملات الأجنبية

1/21/2025 12:11:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 20 - 1 (كونا) -- أعلن البنك المركزي التركي أنه قرر إنهاء فتح وتجديد الحسابات المحولة من العملات الأجنبية والذهب بفترات استحقاق تبلغ 6 و12 شهرا اعتبارا من اليوم الاثنين الـ 20 من يناير 2025.
وأضاف البنك المركزي التركي في بيان له أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجيته للخروج التدريجي من هذا البرنامج الذي أطلق أواخر عام 2021 بهدف مواجهة "الدولرة" وتقلبات سعر الليرة.
وأشار البيان إلى أن "الاستحقاقات الطويلة الأجل للحسابات الجديدة والمجددة قد تم إيقافها كجزء من خطة تبسيط الإطار الماكرو احترازي".
وكان البنك قد أعلن سابقا عن خطته لإنهاء البرنامج هذا العام مشيرا إلى أن زيادة الودائع بالليرة التركية وتراجع الاعتماد على الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بالعملة المحلية.
وأكد البنك أنه مع تقدم عملية خفض التضخم في عام 2025 سيزداد الطلب على الأصول بالليرة مما يسهم في إنهاء البرنامج بشكل كامل.
وسجلت البيانات الرسمية انخفاضا مستمرا في حجم الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية على مدى أكثر من 70 أسبوعا بعدما أعلنت السلطات التركية صيف عام 2023 عن نيتها تقليص البرنامج الذي أثقل الموازنة العامة للدولة بسبب تغطية تكاليف انخفاض قيمة العملة.
وبحسب البيانات الأخيرة للبنك المركزي وصلت حصة الودائع بالليرة التركية إلى 7ر58 بالمئة من إجمالي الودائع المصرفية بحلول 3 من يناير الجاري مما يعكس تحولا ملموسا نحو الثقة بالعملة المحلةي ضمن إطار السياسات الاقتصادية الجديدة. (النهاية)

ط أ / ه س ص


MENAFN21012025000071011013ID1109110880

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