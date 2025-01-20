سيطرة بحرينية بتسع ميداليات ملونةعسكر يتوج البحرين أبطالا لبطولة كأس العرب الثانية للدارتس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
توج الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن عسكر ورئيس الاتحاد البحريني لألعاب البليارد والدارتس منذر البصري والسفير اليمني لدى البحرين علي الأحمدي واللواء يحيى عبدالقادر رئيس الاتحاد العربي للدارتس منتخب البحرين بكأس المركز الأول في ختام منافسات بطولة كاس العرب الثانية للدارتس التي اختتمت مساء يوم أمس الأول الأحد في فندق سويس بل بالسيف، وحققت منتخبات البحرين 9 ميداليات (ثلاث ذهبيات، فضيتين وأربع برونزيات)، وحلت البحرين في المركز الأول، فيما جاءت الإمارات ثانية، ومصر وفلسطين في المركز الثالث في الترتيب العام لتساويهما في النقاط.
ففي مسابقة الفرق نال منتخبنا برونزيتين، من خلال فريق البحرين 3 المكون من فردين كازروني، حسين علي، هيثم الحايكي وسالمين عيسى، كما نال البرونزية منتخب البحرين 4 المكون من عبدالعزيز العوضي، محمود رضي، محمود موسى وحسام حاجي، فيما توج منتخب البحرين 1 بالميداليات الذهبية والمكون من باسم محمود، عبدالله سعيد، عارف عباس وحسن بوجيري.
وذهبت الميدالية الفضية لمنتخب الإمارات المكون من قائد الفريق حسين رشيد، أحمد الشهابي، أحمد البلوشي وأحمد الحبسي.
وفي مسابقة الزوجي سيطر لاعبو مملكة البحرين على المسابقة بحصول هيثم الحايكي وسالمين عيسى على البرونزية، وحقق دودا درة وصلاح جمعة الميدالية الفضية، فيما نال باسم محمود وعبدالله سعيد الميدالية الذهبية، وذهبت البرونزية الأخرى إلى الفلسطينيين تيسير مصطفى ووسيم عسيلي.
وشهدت الفترة المسائية حضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن عسكر وتتويجه الأبطال، كما قدم دروعًا تذكارية إلى رؤساء الأقسام الرياضية بالصحف المحلية: ناصر محمد (الأيام)، وليد المعاودة (الوطن)، أحمد كريم (البلاد)، جميل سرحان (أخبار الخليج)، حمود الجيب (قناة البحرين الرياضية)، وقدم درعًا تذكارية إلى إدارة فندق سويس بل هوتل تسلمته رانيا جلاسي تقديرًا لدور الفندق في استضافة المنافسات.
واعتبر رئيس الاتحاد البحريني لألعاب البليارد والدارتس منذر البصري حضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة دعمًا كبيرًا للعبة والاتحاد ولاعبي المنتخب ودافعًا لتحقيق مزيد من الانجازات والمحافظة على القمة في بطولات الدارتس العربية.
البصري: صدارة البطولة محل فخر واعتزاز
قال رئيس الاتحاد البحريني لألعاب البليارد والدارتس منذر البصري إن محافظة مملكة البحرين على المركز الأولى محل فخر واعتزاز من قبل مجلس إدارة الاتحاد الذي يمتلك أبطالًا في لعبة الدراتس يشرفون البحرين في جميع مشاركاتهم.
وأوضح البصري أن فوز البحرين بتسع ميداليات يؤكد براعة لاعبي المنتخبات البحرينية على المستوى العربي، مشيدًا بتعاون الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية في تسهيل أمور الاتحاد لتنظيم البطولة واستضافة الأشقاء العرب، إلى جانب تسهيل أمور اللاعبين لخوض غمار المنافسة. وثمن البصري حرص لاعبي المنتخبات البحرينية والتزامهم طوال الفترة الماضية التي سبقت المشاركة في البطولة.
MENAFN20012025000055011008ID1109110383
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.