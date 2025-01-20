سيطرة بحرينية بتسع ميداليات ملونةعسكر يتوج البحرين أبطالا لبطولة كأس العرب الثانية للدارتس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

توج‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬البليارد‭ ‬والدارتس‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬والسفير‭ ‬اليمني‭ ‬لدى‭ ‬البحرين‭ ‬علي‭ ‬الأحمدي‭ ‬واللواء‭ ‬يحيى‭ ‬عبدالقادر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للدارتس‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬بكأس‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬كاس‭ ‬العرب‭ ‬الثانية‭ ‬للدارتس‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭ ‬بل‭ ‬بالسيف،‭ ‬وحققت‭ ‬منتخبات‭ ‬البحرين‭ ‬9‭ ‬ميداليات‭ (‬ثلاث‭ ‬ذهبيات،‭ ‬فضيتين‭ ‬وأربع‭ ‬برونزيات‭)‬،‭ ‬وحلت‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬الإمارات‭ ‬ثانية،‭ ‬ومصر‭ ‬وفلسطين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لتساويهما‭ ‬في‭ ‬النقاط‭.‬

ففي‭ ‬مسابقة‭ ‬الفرق‭ ‬نال‭ ‬منتخبنا‭ ‬برونزيتين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬3‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬فردين‭ ‬كازروني،‭ ‬حسين‭ ‬علي،‭ ‬هيثم‭ ‬الحايكي‭ ‬وسالمين‭ ‬عيسى،‭ ‬كما‭ ‬نال‭ ‬البرونزية‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬4‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العوضي،‭ ‬محمود‭ ‬رضي،‭ ‬محمود‭ ‬موسى‭ ‬وحسام‭ ‬حاجي،‭ ‬فيما‭ ‬توج‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬1‭ ‬بالميداليات‭ ‬الذهبية‭ ‬والمكون‭ ‬من‭ ‬باسم‭ ‬محمود،‭ ‬عبدالله‭ ‬سعيد،‭ ‬عارف‭ ‬عباس‭ ‬وحسن‭ ‬بوجيري‭.‬

وذهبت‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬لمنتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬حسين‭ ‬رشيد،‭ ‬أحمد‭ ‬الشهابي،‭ ‬أحمد‭ ‬البلوشي‭ ‬وأحمد‭ ‬الحبسي‭.‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬الزوجي‭ ‬سيطر‭ ‬لاعبو‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المسابقة‭ ‬بحصول‭ ‬هيثم‭ ‬الحايكي‭ ‬وسالمين‭ ‬عيسى‭ ‬على‭ ‬البرونزية،‭ ‬وحقق‭ ‬دودا‭ ‬درة‭ ‬وصلاح‭ ‬جمعة‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬باسم‭ ‬محمود‭ ‬وعبدالله‭ ‬سعيد‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬وذهبت‭ ‬البرونزية‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬تيسير‭ ‬مصطفى‭ ‬ووسيم‭ ‬عسيلي‭.‬

وشهدت‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬حضور‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬وتتويجه‭ ‬الأبطال،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬دروعًا‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬رؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬الرياضية‭ ‬بالصحف‭ ‬المحلية‭: ‬ناصر‭ ‬محمد‭ (‬الأيام‭)‬،‭ ‬وليد‭ ‬المعاودة‭ (‬الوطن‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬كريم‭ (‬البلاد‭)‬،‭ ‬جميل‭ ‬سرحان‭ (‬أخبار‭ ‬الخليج‭)‬،‭ ‬حمود‭ ‬الجيب‭ (‬قناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‭)‬،‭ ‬وقدم‭ ‬درعًا‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭ ‬بل‭ ‬هوتل‭ ‬تسلمته‭ ‬رانيا‭ ‬جلاسي‭ ‬تقديرًا‭ ‬لدور‭ ‬الفندق‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬المنافسات‭.‬

واعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬البليارد‭ ‬والدارتس‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬حضور‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬دعمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬للعبة‭ ‬والاتحاد‭ ‬ولاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬ودافعًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الدارتس‭ ‬العربية‭.‬

البصري‭: ‬صدارة‭ ‬البطولة‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز

قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬البليارد‭ ‬والدارتس‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬إن‭ ‬محافظة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأولى‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬أبطالًا‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الدراتس‭ ‬يشرفون‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مشاركاتهم‭.‬

وأوضح‭ ‬البصري‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬البحرين‭ ‬بتسع‭ ‬ميداليات‭ ‬يؤكد‭ ‬براعة‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بتعاون‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬أمور‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬واستضافة‭ ‬الأشقاء‭ ‬العرب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسهيل‭ ‬أمور‭ ‬اللاعبين‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬المنافسة‭. ‬وثمن‭ ‬البصري‭ ‬حرص‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬البحرينية‭ ‬والتزامهم‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬