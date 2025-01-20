رحالة اللجنة البحرينية للدراجات النارية تشارك في قطر كاستوم شوو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

شارك‭ ‬فريق‭ ‬الرحالة‭ ‬باللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬ومجموعة‭ ‬بحرين‭ ‬سكوترز،‭ ‬المنضوي‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات،‭ ‬بنجاح‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬فعالية‭ ‬قطر‭ ‬كاستوم‭ ‬شوو‭ ‬2025،‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬نادي‭ ‬قطر‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة،‭ ‬حيث‭ ‬يُعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تحتفي‭ ‬بعالم‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬والسيارات‭ ‬المعدلة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬لأنها‭ ‬تجمع‭ ‬عشاق‭ ‬وهواة‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والعالم‭.‬

وتميزت‭ ‬مشاركة‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬بالحدث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدراجات‭ ‬المعدلة‭ ‬والمميزة‭ ‬عكست‭ ‬مهارة‭ ‬ودقة‭ ‬التصميم‭ ‬والابتكار،‭ ‬كما‭ ‬أتاحت‭ ‬لهم‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬ودراجين‭ ‬دوليين،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والأفكار‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والتعديلات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭.‬

وأفاد‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬بأن‭ ‬فريق‭ ‬الرحالة‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬بالفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدراجين‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وذلك‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬أغلب‭ ‬وكالات‭ ‬السيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المحلات‭ ‬المعنية‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تعديل‭ ‬المركبات‭ ‬بمكان‭ ‬واحد‭ ‬يعتبر‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬إنجازا،‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬عملية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬أكبر‭ ‬استفادة،‭ ‬وقدم‭ ‬حاجي‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لكل‭ ‬أفراد‭ ‬فريق‭ ‬الرحالة‭ ‬باللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬لحرصهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬بالحدث‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لفعالية‭ ‬قطر‭ ‬كاستوم‭ ‬شوو‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬الفعالية‭ ‬الأكثر‭ ‬من‭ ‬رائعة‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬فريق‭ ‬الرحالة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬حضور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭.‬