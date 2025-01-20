رحالة اللجنة البحرينية للدراجات النارية تشارك في قطر كاستوم شوو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
شارك فريق الرحالة باللجنة البحرينية للدراجات النارية ومجموعة بحرين سكوترز، المنضوي تحت مظلة الاتحاد البحريني للسيارات، بنجاح في النسخة الثانية عشرة من فعالية قطر كاستوم شوو 2025، التي نظمها نادي قطر لسباقات السرعة، حيث يُعتبر هذا الحدث واحداً من أبرز الفعاليات التي تحتفي بعالم الدراجات النارية والسيارات المعدلة بمنطقة الشرق الأوسط، لأنها تجمع عشاق وهواة هذا المجال من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.
وتميزت مشاركة الفريق البحريني بالحدث من خلال عدد من الدراجات المعدلة والمميزة عكست مهارة ودقة التصميم والابتكار، كما أتاحت لهم الفعالية فرصة للتفاعل مع فرق ودراجين دوليين، وتبادل الخبرات والأفكار حول أحدث التقنيات والتعديلات في عالم الدراجات النارية.
وأفاد جاسم حاجي نائب رئيس اللجنة البحرينية للدراجات النارية بأن فريق الرحالة يحرص على المشاركة الفعالة بالفعاليات التي تجمع أكبر عدد من الدراجين بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة منها، كما أن وجود أغلب وكالات السيارات والدراجات النارية إضافة إلى المحلات المعنية بتقديم خدمات تعديل المركبات بمكان واحد يعتبر بحد ذاته إنجازا، ما يسهل عملية الاستفادة من تلك الخدمات المقدمة أكبر استفادة، وقدم حاجي الشكر والتقدير لكل أفراد فريق الرحالة باللجنة البحرينية للدراجات النارية لحرصهم على المشاركة الفعالة بالحدث والشكر موصول إلى اللجنة المنظمة لفعالية قطر كاستوم شوو على نجاح الفعالية الأكثر من رائعة.
يأتي ذلك في إطار حرص فريق الرحالة على تعزيز حضور مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية، وتأكيد مكانة المملكة في رياضة الدراجات النارية.
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