Tuesday, 21 January 2025 04:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رحالة اللجنة البحرينية للدراجات النارية تشارك في قطر كاستوم شوو

1/20/2025 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

شارك‭ ‬فريق‭ ‬الرحالة‭ ‬باللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬ومجموعة‭ ‬بحرين‭ ‬سكوترز،‭ ‬المنضوي‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات،‭ ‬بنجاح‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬فعالية‭ ‬قطر‭ ‬كاستوم‭ ‬شوو‭ ‬2025،‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬نادي‭ ‬قطر‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة،‭ ‬حيث‭ ‬يُعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تحتفي‭ ‬بعالم‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬والسيارات‭ ‬المعدلة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬لأنها‭ ‬تجمع‭ ‬عشاق‭ ‬وهواة‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والعالم‭.‬

وتميزت‭ ‬مشاركة‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬بالحدث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدراجات‭ ‬المعدلة‭ ‬والمميزة‭ ‬عكست‭ ‬مهارة‭ ‬ودقة‭ ‬التصميم‭ ‬والابتكار،‭ ‬كما‭ ‬أتاحت‭ ‬لهم‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬ودراجين‭ ‬دوليين،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والأفكار‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والتعديلات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭.‬

وأفاد‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬بأن‭ ‬فريق‭ ‬الرحالة‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬بالفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدراجين‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وذلك‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬أغلب‭ ‬وكالات‭ ‬السيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المحلات‭ ‬المعنية‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تعديل‭ ‬المركبات‭ ‬بمكان‭ ‬واحد‭ ‬يعتبر‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬إنجازا،‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬عملية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬أكبر‭ ‬استفادة،‭ ‬وقدم‭ ‬حاجي‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لكل‭ ‬أفراد‭ ‬فريق‭ ‬الرحالة‭ ‬باللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬لحرصهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬بالحدث‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لفعالية‭ ‬قطر‭ ‬كاستوم‭ ‬شوو‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬الفعالية‭ ‬الأكثر‭ ‬من‭ ‬رائعة‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬فريق‭ ‬الرحالة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬حضور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭.‬

MENAFN20012025000055011008ID1109110382

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث