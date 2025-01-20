د. البوعينين: مشروع مسار ناصر بن حمد للدراجات الهوائية إضافة جديدة للرياضة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أشاد‭ ‬د‭. ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬البوعينين‭ ‬رئيس‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والتطوير‭ ‬الإعلامي‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والمستشار‭ ‬الإعلامي‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬بحرص‭ ‬وجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ورياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬وتنميتها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وذلك‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجتمع‭ ‬معافى‭ ‬سليم‭ ‬بدنيا‭ ‬وصحيا‭ ‬ولرقي‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬والشبابية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العربي‭ ‬والآسيوي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬افتتاح‭ ‬مسار‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بمنطقة‭ ‬الزلاق‭ ‬بمهرجان‭ ‬رياضي‭ ‬وعائلي‭ ‬كبير‭ ‬حضره‭ ‬جمع‭ ‬من‭ ‬ممارسي‭ ‬ومحبي‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين‭ ‬برعاية‭ ‬وحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬تصور‭ ‬لإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬لمسارات‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لتوفير‭ ‬مناخ‭ ‬يفتح‭ ‬المجال‭ ‬للمهتمين‭ ‬بهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تزايد‭ ‬ممارستها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬آمنة‭ ‬لمستخدمي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬وأحدث‭ ‬اشتراطات‭ ‬السلامة‭ ‬لتعزيز‭ ‬سلامة‭ ‬قائدي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬خلال‭ ‬مزاولتهم‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وقال‭ ‬المستشار‭ ‬البوعينين‭ ‬إن‭ ‬افتتاح‭ ‬مشروع‭ ‬مسار‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬يُعد‭ ‬إضافة‭ ‬حقيقية‭ ‬للمرافق‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وسيحقق‭ ‬نقلة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬ممارسة‭ ‬اللعبة‭ ‬لمختلف‭ ‬الشرائح‭ ‬والأعمار،‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬الرياضة‭ ‬التنافسية،‭ ‬والرياضة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬البوعينين‭ ‬بدور‭ ‬وجهود‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬والدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬وتشجيع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬ممارستها‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬والتوعية‭ ‬بأهميتها‭ ‬وحث‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬معها‭ ‬وتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬اللعبة،‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬ممارسيها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬قفزة‭ ‬كبيرة‭ ‬لرياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭.‬

وتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬ورفاهية‭ ‬المجتمع‭ ‬ويمتد‭ ‬لمسافة‭ ‬خمسين‭ ‬كيلومترا،‭ ‬وتم‭ ‬تصميم‭ ‬المشروع‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬الاستفادة‭ ‬لعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬وبالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬قدرات‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬والمؤهلات‭ ‬الرياضية‭ ‬للدراجين‭.‬

ونوّه‭ ‬الدكتور‭ ‬البوعينين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مسار‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬سيكون‭ ‬إضافة‭ ‬كبيرة‭ ‬للمنشآت‭ ‬والمرافق‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬وسيعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬وسيدعم‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬بأهمية‭ ‬الرياضة،‭ ‬وتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬ممارسة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬لمختلف‭ ‬الفئات‭ ‬والأعمار،‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬المنافسات‭ ‬الرسمية،‭ ‬وبطولات‭ ‬الرياضة‭ ‬المجتمعية‭ ‬أيضا‭.‬

ويعد‭ ‬مسار‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬ورياضية‭ ‬متميزة‭ ‬لمحترفي‭ ‬وهواة‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬بمواصفات‭ ‬عالمية‭ ‬توفر‭ ‬بيئة‭ ‬محفزة‭ ‬وآمنة‭ ‬لممارسة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬صحية‭ ‬وبيئية‭ ‬ومرورية‭.‬

وتم‭ ‬اختيار‭ ‬موقع‭ ‬المسار‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬معايير‭ ‬أهمها‭ ‬جاذبيتها‭ ‬لمستخدمي‭ ‬الدراجات‭ ‬وتوفير‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬لهم‭.‬