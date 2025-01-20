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بابكو إنرجيز 2 يكسب رهان الكهرماء بجدارة

1/20/2025 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كسب‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز‭ ‬2‭ ‬الرهان‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬والمستحق‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬بسبعة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدفين،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬

ورفع‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬2‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬العريض‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬محافظا‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬العرض‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الفريق‭ ‬وخصوصا‭ ‬خلال‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬بسط‭ ‬أفضليته‭ ‬وسيطرته‭ ‬المطلقة‭ ‬على‭ ‬مجرياته‭ ‬وقدم‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬لقاءاته‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬جماعي‭ ‬توجه‭ ‬بتسجيل‭ ‬سداسية‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬المباراة‭ ‬الأول‭ ‬بواسطة‭ ‬ثلاثية‭ ‬اللاعب‭ ‬المتألق‭ ‬خليفة‭ ‬الكوس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬والدقيقة‭ ‬‮«‬37‮»‬‭ ‬والدقيقة‭ ‬‮«‬46‮»‬،‭ ‬وثلاثية‭ ‬المتألق‭ ‬الآخر‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬14‮»‬‭ ‬والدقيقة‭ ‬‮«‬20‮»‬‭ ‬والدقيقة‭ ‬‮«‬34‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬عاش‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬فترات‭ ‬صعبة‭ ‬وحالة‭ ‬من‭ ‬التوهان‭ ‬والغياب‭ ‬الذهني‭. ‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬كانت‭ ‬نتيجة‭ ‬الحصة‭ ‬الأولى‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز2‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬بمجهود‭ ‬أقل‭ ‬وتراجع‭ ‬بعد‭ ‬ضمان‭ ‬النتيجة‭ ‬وتأمين‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تحسنا‭ ‬جيدا‭ ‬لأداء‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬الذي‭ ‬قلل‭ ‬الأخطاء‭ ‬الدفاعية‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يستفد‭ ‬من‭ ‬التحولات‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬73‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬أول‭ ‬أهدافه‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬ضياء‭. ‬لكن‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬واصل‭ ‬التألق‭ ‬وسجل‭ ‬هدفه‭ ‬الرابع‭ ‬والسابع‭ ‬لبابكو‭ ‬انراجيز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬80‮»‬‭. ‬وقبل‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬سجل‭ ‬الكهرماء‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬نواف‭ ‬محمد‭. ‬وانتهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز‭ ‬2‭ ‬بسبعة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدفين‭.‬

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