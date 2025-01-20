بابكو إنرجيز 2 يكسب رهان الكهرماء بجدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كسب فريق بابكو انرجيز 2 الرهان والحصول على المركز الثالث في دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم بعد الفوز الكبير والمستحق على فريق الكهرماء بسبعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في ختام دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم.
ورفع فريق بابكو إنرجيز 2 بعد هذا الفوز العريض رصيده إلى 11 نقطة محافظا على المركز الثالث في سلم الترتيب، وذلك بعد العرض الكبير الذي قدمه الفريق وخصوصا خلال مجريات الشوط الأول الذي بسط أفضليته وسيطرته المطلقة على مجرياته وقدم واحدا من أجمل لقاءاته هذا الموسم بعد أداء جماعي توجه بتسجيل سداسية في شوط المباراة الأول بواسطة ثلاثية اللاعب المتألق خليفة الكوس في الدقيقة الخامسة والدقيقة «37» والدقيقة «46»، وثلاثية المتألق الآخر اللاعب محمد علي في الدقيقة «14» والدقيقة «20» والدقيقة «34»، وفي هذا الشوط عاش فريق الكهرماء فترات صعبة وحالة من التوهان والغياب الذهني.
وفي الشوط الثاني كانت نتيجة الحصة الأولى لها تأثير على فريق بابكو انرجيز2 الذي لعب بمجهود أقل وتراجع بعد ضمان النتيجة وتأمين المركز الثالث، في الوقت الذي شهد تحسنا جيدا لأداء فريق الكهرماء الذي قلل الأخطاء الدفاعية لكنه لم يستفد من التحولات حتى الدقيقة «73» حيث سجل أول أهدافه اللاعب علي ضياء. لكن اللاعب محمد علي واصل التألق وسجل هدفه الرابع والسابع لبابكو انراجيز في الدقيقة «80». وقبل نهاية المباراة سجل الكهرماء الهدف الثاني عن طريق اللاعب نواف محمد. وانتهى اللقاء بفوز فريق بابكو انرجيز 2 بسبعة أهداف لهدفين.
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