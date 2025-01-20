محافظة العاصمة تشهد إقامة ماراثون ((كن محفزا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أقيم‭ ‬ماراثون‭ ‬‮«‬كن‭ ‬محفزاً‮»‬‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الرابعة‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬جمعية‭ ‬المحفزين‭ ‬البحرينية‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬واتر‭ ‬جاردن،‭ ‬بحضور‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬المدني‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭.‬

وشهد‭ ‬الماراثون‭ ‬حضوراً‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬والمراكز‭ ‬والمعاهد‭ ‬المختصة‭ ‬بذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬من‭ ‬افراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجاليات‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬العاصمة‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬المجتمع‭ ‬لذوي‭ ‬الهمم‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬العزيمة‭ ‬والإرادة‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعاتهم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬بذوي‭ ‬الهمم‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لمبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وبما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬العاصمة‭ ‬محافظة‭ ‬صحية‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رياض‭ ‬المرزوق‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المحفزين‭ ‬البحرينية‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬المتواصل‭ ‬لذوي‭ ‬الهمم‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬جمعية‭ ‬المحفزين‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الماراثون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬ورفع‭ ‬روح‭ ‬الوعي‭ ‬لديهم‭.‬