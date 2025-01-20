محافظة العاصمة تشهد إقامة ماراثون ((كن محفزا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أقيم ماراثون «كن محفزاً» في نسخته الرابعة الذي نظمته جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة في واتر جاردن، بحضور حسن عبدالله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة.
وشهد الماراثون حضوراً من الجمعيات والمراكز والمعاهد المختصة بذوي الهمم، فضلاً عن المشاركة الواسعة من افراد المجتمع وبحضور عدد من الجاليات.
وبهذه المناسبة، أكد نائب محافظ العاصمة أن دعم المجتمع لذوي الهمم له دور أساسي في رفع مستوى العزيمة والإرادة لديهم من أجل تحقيق تطلعاتهم، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم وتعزيز دورهم في المجتمع تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية وبما يتسق مع أهداف برنامج «العاصمة محافظة صحية».
ومن جانبه، أعرب رياض المرزوق رئيس جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة عن جزيل الشكر والامتنان إلى الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة على دعمه المتواصل لذوي الهمم وعلى رأسهم جمعية المحفزين لذوي الإعاقة، مؤكداً أن الماراثون يهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز الثقافة ورفع روح الوعي لديهم.
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