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مهرجان ((ألبا)) محطة استثنائية تجمع التحدي والإبداع الرياضي

1/20/2025 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬القبيطي،‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭ ‬لمهرجان‭ ‬ألبا‭ ‬الرياضي،‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المهرجان،‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬بين‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬و1‭ ‬فبراير‭ ‬2025،‭ ‬ستكون‭ ‬محطة‭ ‬استثنائية‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬روح‭ ‬التحدي‭ ‬والإبداع‭ ‬الرياضي‭. ‬وأشار‭ ‬القبيطي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬يسعى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التنافسية‭ ‬الرياضية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأكاديميات‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭.‬

وأوضح‭ ‬القبيطي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬ستشهد‭ ‬إضافة‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬جديدة‭ ‬ومميزة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬باهراً‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬تطور‭ ‬المهرجان‭ ‬واستمراريته‭ ‬كفعالية‭ ‬رياضية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬مهرجان‭ ‬ألبا‭ ‬الرياضي‭ ‬يجسد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬الحراك‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ودعم‭ ‬الأكاديميات‭ ‬الرياضية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استقطاب‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬القبيطي‭ ‬حديثه‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬ندعو‭ ‬الجميع‭ ‬للحضور‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬ألبا‭ ‬الرياضي،‭ ‬الذي‭ ‬سيجمع‭ ‬بين‭ ‬أجواء‭ ‬الترفيه‭ ‬والتنافس‭ ‬الرياضي‭ ‬العالي‭. ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬ستكون‭ ‬مميزة‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس‭ ‬وستترك‭ ‬بصمة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬لدى‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬اخر‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬أن‭ ‬الجانب‭ ‬الإعلامي‭ ‬سيحظى‭ ‬بأهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لإبراز‭ ‬الحدث‭ ‬محليًا‭ ‬ودوليًا‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬وضعت‭ ‬خطة‭ ‬شاملة‭ ‬تتضمن‭ ‬التغطية‭ ‬عبر‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أوسع‭ ‬انتشار‭ ‬ممكن،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬مركز‭ ‬إعلامي‭ ‬متكامل‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬التغطية‭ ‬وتسهيل‭ ‬عمل‭ ‬الإعلاميين‭.‬

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