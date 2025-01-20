مهرجان ((ألبا)) محطة استثنائية تجمع التحدي والإبداع الرياضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أكد حسين علي القبيطي، المنسق العام لمهرجان ألبا الرياضي، أن النسخة الثالثة من المهرجان، المقرر إقامتها بين 31 يناير و1 فبراير 2025، ستكون محطة استثنائية تحمل في طياتها روح التحدي والإبداع الرياضي. وأشار القبيطي إلى أن المهرجان يسعى هذا العام إلى تعزيز قيم التنافسية الرياضية، بمشاركة واسعة من الأكاديميات الرياضية المحلية والدولية.
وأوضح القبيطي أن هذه النسخة ستشهد إضافة ألعاب رياضية جديدة ومميزة، إلى جانب البطولات التي حققت نجاحاً باهراً في النسخ السابقة، بما يعكس تطور المهرجان واستمراريته كفعالية رياضية بارزة في مملكة البحرين. وأضاف: «مهرجان ألبا الرياضي يجسد التزامنا بتعزيز الحراك الرياضي في المملكة، ودعم الأكاديميات الرياضية، فضلاً عن استقطاب أكبر عدد من الجماهير من مختلف الفئات».
واختتم القبيطي حديثه قائلاً: «ندعو الجميع للحضور والمشاركة في مهرجان ألبا الرياضي، الذي سيجمع بين أجواء الترفيه والتنافس الرياضي العالي. نحن على ثقة بأن النسخة الثالثة ستكون مميزة بكل المقاييس وستترك بصمة لا تُنسى لدى الجميع».
من جانب اخر أكد رئيس اللجنة الإعلامية جاسم محمد أن الجانب الإعلامي سيحظى بأهمية كبيرة لإبراز الحدث محليًا ودوليًا. وذكر أن اللجنة الإعلامية وضعت خطة شاملة تتضمن التغطية عبر الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أوسع انتشار ممكن، مع توفير مركز إعلامي متكامل لدعم جهود التغطية وتسهيل عمل الإعلاميين.
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