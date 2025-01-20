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الدوسري: خطة لتطوير كادر التحكيم في كرة الطاولة

1/20/2025 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬فريد‭ ‬الدوسري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وضع‭ ‬تصورا‭ ‬واضحا‭ ‬لتطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬كادر‭ ‬التحكيم‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬تميز‭ ‬الطاولة‭ ‬البحرينية‭ ‬إقليميًا‭ ‬وقاريا‭ ‬وعالميا‭.‬

وقال‭ ‬فريد‭ ‬الدوسري‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬متخصصة‭ ‬للحكام‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬استضافتها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضح‭ ‬فريد‭ ‬الدوسري‭ ‬أن‭ ‬كثرة‭ ‬المشاركات‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬التنافسية‭ ‬أهم‭ ‬وسيلة‭ ‬ممكنة‭ ‬لإكساب‭ ‬حكم‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬الخبرة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الحكام‭ ‬الدوليين‭ ‬الذين‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أقوى‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وأشاد‭ ‬فريد‭ ‬الدوسري‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬كادر‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المباريات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬كفاءة‭ ‬الحكم‭ ‬البحريني‭ ‬عامل‭ ‬أساسي‭ ‬لما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬22‭ ‬حكما‭ ‬وحكمة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬ونستهدف‭ ‬زيادة‭ ‬كادر‭ ‬التحكيم‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬حكامنا‭ ‬الدوليين‭ ‬مستقبلا‮»‬‭.‬

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