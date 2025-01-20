الدوسري: خطة لتطوير كادر التحكيم في كرة الطاولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أكد فريد الدوسري عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة رئيس لجنة الحكام أن مجلس الإدارة وضع تصورا واضحا لتطوير وتنمية كادر التحكيم خلال السنوات القادمة بما يؤكد تميز الطاولة البحرينية إقليميًا وقاريا وعالميا.
وقال فريد الدوسري إن الاتحاد يعمل على إقامة دورات تدريبية متخصصة للحكام بالإضافة إلى زيادة عدد المشاركات في البطولات الخارجية علاوة على البطولات الدولية والإقليمية التي يعمل الاتحاد على استضافتها في مملكة البحرين.
وأوضح فريد الدوسري أن كثرة المشاركات وخصوصا في البطولات التنافسية أهم وسيلة ممكنة لإكساب حكم كرة الطاولة الخبرة والقدرة على أن يكون في مستوى الحكام الدوليين الذين يشاركون في إدارة أقوى البطولات في العالم.
وأشاد فريد الدوسري بالجهود التي يبذلها كادر التحكيم في الاتحاد في إدارة المباريات، مؤكدا أن كفاءة الحكم البحريني عامل أساسي لما وصلت إليه لعبة كرة الطاولة من تميز في السنوات الماضية، مضيفا: «لدينا 22 حكما وحكمة في الوقت الحالي، ونستهدف زيادة كادر التحكيم وزيادة عدد حكامنا الدوليين مستقبلا».
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