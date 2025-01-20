شفيونتيك تسحق ((الخاسرة المحظوظة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬احتاجت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا‭ ‬إلى‭ ‬59‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬الألمانية‭ ‬إيفا‭ ‬ليس‭ (‬128‭) ‬6-0‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬

وبلغت‭ ‬البولندية‭ ‬ابنة‭ ‬الـ‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬ستواجه‭ ‬الأمريكية‭ ‬إيما‭ ‬نافارو‭ ‬الثامنة‭ ‬الفائزة‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬داريا‭ ‬كاساتكينا‭ ‬العاشرة‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و5‭-‬7‭ ‬و7‭-‬5‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬وصلت‭ ‬الالمانية‭ ‬ليس‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬الخاسرة‭ ‬المحظوظة‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬احدى‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وفشلت‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الثلاثة‭ ‬السابقة‭. ‬لم‭ ‬تفز‭ ‬سوى‭ ‬بشوط‭ ‬يتيم‭ ‬أمام‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬والمتوّجة‭ ‬بخمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبرى،‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬لم‭ ‬تهدر‭ ‬أي‭ ‬مجموعة‭ ‬وخسرت‭ ‬11‭ ‬شوطا‭ ‬فقط‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭.‬