شفيونتيك تسحق ((الخاسرة المحظوظة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): احتاجت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا إلى 59 دقيقة فقط لتحقيق فوز ساحق على الألمانية إيفا ليس (128) 6-0 و6-1 في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، أمس الاثنين.
وبلغت البولندية ابنة الـ 23 عاما ربع النهائي في ملبورن للمرة الأولى منذ عام 2022، حيث ستواجه الأمريكية إيما نافارو الثامنة الفائزة بصعوبة على الروسية داريا كاساتكينا العاشرة 6-4 و5-7 و7-5.
في المقابل، وصلت الالمانية ليس (23 عاما) الخاسرة المحظوظة إلى ثمن نهائي احدى بطولات الغراند سلام للمرة الأولى، وفشلت في تكرار الانتصارات التي حققتها في الأدوار الثلاثة السابقة. لم تفز سوى بشوط يتيم أمام شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا سابقا والمتوّجة بخمسة ألقاب كبرى، التي بدورها لم تهدر أي مجموعة وخسرت 11 شوطا فقط منذ انطلاق البطولة.
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