سينر يبلغ ربع النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): احتاج الإيطالي يانيك سينر، حامل اللقب والمصنف أول عالميا، إلى رعاية طبية خلال مباراة توقفت لفترة طويلة بعدما تسبب بكسر الدعامة المعدنية للشبكة، للتغلب على الدنماركي هولغر رونه 6-3 و3-6 و6-3 و6-2 وبلوغ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، أمس الاثنين.
على ملعب «رود لايفر أرينا»، خسر سينر (23 عاما) مجموعة أخرى في ملبورن في لقاء احتاج اللاعبان خلاله إلى رعاية طبية.
وفي حين واجه سينر صعوبة في الظروف الرطبة، وكانت يده ترتجف بشكل واضح ومعدل ضربات قلبه ينخفض في المجموعة الثالثة قبل أن يغادر الملعب للحصول على استراحة طبية، احتاج رونه بدوره إلى عناية طبية بسبب إصابة في ركبته اليمنى في المجموعة ذاتها.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، اذ توقفت المباراة لمدة 20 دقيقة عندما حطّم الإيطالي الدعامة المعدنية التي تثبت الشبكة على الأرض بإرسال قوي في وقت مبكر من المجموعة الرابعة.
قال سينر الذي يسعى إلى أن يصبح أول إيطالي يفوز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى «لقد كانت (مباراة) بالتأكيد صعبة للغاية».
وتابع «حاولت الحفاظ على تركيزي الذهني، وحاولت البقاء على اتصال بارسالاتي والصد فقط لأرى ما سيحدث».
وعندما سُئل عما عانى منه صحيا، راوغ باجابته قائلا «لقد مررت بصباح غريب لأنني لم أقم بالإحماء اليوم. كنت أعلم في ذهني بالفعل أنني سأعاني اليوم».
ويواجه سينر في ربع النهائي الفائز من مباراة الأسترالي أليكس دي مينور الثامن والأمريكي الشاب الصاعد أليكس ميكلسن.
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