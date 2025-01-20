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سينر يبلغ ربع النهائي

1/20/2025 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬احتاج‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والمصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا،‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬توقفت‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬بعدما‭ ‬تسبب‭ ‬بكسر‭ ‬الدعامة‭ ‬المعدنية‭ ‬للشبكة،‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬وبلوغ‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬رود‭ ‬لايفر‭ ‬أرينا‮»‬،‭ ‬خسر‭ ‬سينر‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬مجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬احتاج‭ ‬اللاعبان‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭. ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬واجه‭ ‬سينر‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الرطبة،‭ ‬وكانت‭ ‬يده‭ ‬ترتجف‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬ومعدل‭ ‬ضربات‭ ‬قلبه‭ ‬ينخفض‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬الملعب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬استراحة‭ ‬طبية،‭ ‬احتاج‭ ‬رونه‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬عناية‭ ‬طبية‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬اليمنى‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها‭.‬

ولم‭ ‬تتوقف‭ ‬الأمور‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد،‭ ‬اذ‭ ‬توقفت‭ ‬المباراة‭ ‬لمدة‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬عندما‭ ‬حطّم‭ ‬الإيطالي‭ ‬الدعامة‭ ‬المعدنية‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬الشبكة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بإرسال‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭.‬

قال‭ ‬سينر‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أول‭ ‬إيطالي‭ ‬يفوز‭ ‬بثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ (‬مباراة‭) ‬بالتأكيد‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬حاولت‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تركيزي‭ ‬الذهني،‭ ‬وحاولت‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬بارسالاتي‭ ‬والصد‭ ‬فقط‭ ‬لأرى‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‮»‬‭.‬

وعندما‭ ‬سُئل‭ ‬عما‭ ‬عانى‭ ‬منه‭ ‬صحيا،‭ ‬راوغ‭ ‬باجابته‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬مررت‭ ‬بصباح‭ ‬غريب‭ ‬لأنني‭ ‬لم‭ ‬أقم‭ ‬بالإحماء‭ ‬اليوم‭. ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬في‭ ‬ذهني‭ ‬بالفعل‭ ‬أنني‭ ‬سأعاني‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

ويواجه‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬الثامن‭ ‬والأمريكي‭ ‬الشاب‭ ‬الصاعد‭ ‬أليكس‭ ‬ميكلسن‭.‬

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