صحفي يعتذر لـ((ديوكوفيتش))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتذر‭ ‬مقدّم‭ ‬برامج‭ ‬تلفزيونية‭ ‬بارز‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬لنوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬بعد‭ ‬سخريته‭ ‬من‭ ‬المتوج‭ ‬24‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬والجماهير‭ ‬الصربية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭.‬

وكان‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنتوني‭ ‬ألبانيزي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الذين‭ ‬تدخلوا‭ ‬في‭ ‬الخلاف‭.‬

رفض‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬والبالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬إجراء‭ ‬مقابلة‭ ‬صحفية‭ ‬روتينية‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬الرئيسي‭ ‬‮«‬رود‭ ‬لايفر‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬التشيكي‭ ‬ييري‭ ‬ليهيتشكا‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭.‬

وبرر‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬قراره‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬توني‭ ‬جونز،‭ ‬مقدّم‭ ‬البرامج‭ ‬الرياضية‭ ‬البارز‭ ‬ومذيع‭ ‬القناة‭ ‬التاسعة‭ ‬الذي‭ ‬اتهمه‭ ‬بـ«التعليقات‭ ‬المهينة‭ ‬والمسيئة‮»‬‭ ‬تجاهه‭ ‬وجماهير‭ ‬صربيا‭. ‬ووصف‭ ‬جونز‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬بأنه‭ ‬بات‭ ‬‮«‬من‭ ‬الماضي‮»‬،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أشياء‭ ‬أخرى،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬اعتذاره‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬مزاح‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬إنه‭ ‬سيقاطع‭ ‬المقابلات‭ ‬مع‭ ‬المحطة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬حتى‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬اعتذار‭.‬