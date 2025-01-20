صحفي يعتذر لـ((ديوكوفيتش))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): اعتذر مقدّم برامج تلفزيونية بارز على الهواء مباشرة أمس الاثنين لنوفاك ديوكوفيتش بعد سخريته من المتوج 24 مرة في البطولات الأربع الكبرى والجماهير الصربية في بطولة أستراليا المفتوحة.
وكان إيلون ماسك ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي من بين الذين تدخلوا في الخلاف.
رفض المصنف أول عالميا سابقا والبالغ من العمر 37 عاما إجراء مقابلة صحفية روتينية على أرضية الملعب الرئيسي «رود لايفر أرينا» بعد فوزه على التشيكي ييري ليهيتشكا في طريقه إلى ربع النهائي مساء الأحد في ملبورن.
وبرر ديوكوفيتش قراره بأنه كان احتجاجا على توني جونز، مقدّم البرامج الرياضية البارز ومذيع القناة التاسعة الذي اتهمه بـ«التعليقات المهينة والمسيئة» تجاهه وجماهير صربيا. ووصف جونز ديوكوفيتش بأنه بات «من الماضي»، من بين أشياء أخرى، لكنه قال في اعتذاره إنه كان مجرد «مزاح».
وقال ديوكوفيتش إنه سيقاطع المقابلات مع المحطة التلفزيونية حتى يحصل على اعتذار.
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