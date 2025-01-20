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سفيتولينا تقلب تأخرها إلى فوز

1/20/2025 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قلبت‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إيلينا‭ ‬سفيتولينا‭ ‬تأخرها‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الروسية‭ ‬فيرونيكا‭ ‬كودرميتوفا‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬مستحق‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬وبلغت‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬

ورفضت‭ ‬الأوكرانية‭ ‬المصنفة‭ ‬28‭ ‬عالميا‭ ‬التي‭ ‬كتبت‭ ‬عقب‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الكاميرا‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬روح‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭ ‬مصافحة‭ ‬كودرميتوفا‭ (‬75‭) ‬أو‭ ‬التقاط‭ ‬الصورة‭ ‬التقليدية‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬رود‭ ‬لايفر‭ ‬أرينا‮»‬‭.‬

وضربت‭ ‬سفيتولينا‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬الأميركية‭ ‬ماديسون‭ ‬كيز‭ (‬14‭) ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ريباكينا‭ ‬السابعة‭ ‬ووصيفة‭ ‬ملبورن‭ ‬العام‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و1‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و49‭ ‬دقيقة‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬لكيز‭ ‬على‭ ‬ريباكينا‭ ‬المتوجة‭ ‬ببطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬خامس‭ ‬مواجهة‭ ‬بينهما‭.‬

قالت‭ ‬كيز‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2022‭ ‬‮«‬رفعت‭ ‬مستواها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬ولعبت‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭. ‬لا‭ ‬زلت‭ ‬هنا‭ ‬وألعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬السنوات،‭ ‬أنا‭ ‬سعيدة‮»‬‭. ‬وتمتلك‭ ‬كيز‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬رصيدها‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ (‬11‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬بعد‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬أوكلاند‭ (‬250‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬فازت‭ ‬بدورة‭ ‬اديلايد‭ (‬500‭) ‬محققة‭ ‬لقبها‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭.‬

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