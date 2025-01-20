سفيتولينا تقلب تأخرها إلى فوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): قلبت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا تأخرها 1-4 في المجموعة الأولى أمام الروسية فيرونيكا كودرميتوفا إلى فوز مستحق 6-4 و6-1 وبلغت الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، أمس الاثنين.
ورفضت الأوكرانية المصنفة 28 عالميا التي كتبت عقب فوزها على الكاميرا عبارة «روح أوكرانيا» مصافحة كودرميتوفا (75) أو التقاط الصورة التقليدية قبل انطلاق المباراة على ملعب «رود لايفر أرينا».
وضربت سفيتولينا موعدا في ربع النهائي مع الأميركية ماديسون كيز (14) الفائزة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السابعة ووصيفة ملبورن العام قبل الماضي 6-3 و1-6 و6-3 في ساعة و49 دقيقة.
وهو الفوز الثالث لكيز على ريباكينا المتوجة ببطولة ويمبلدون في 2022 في خامس مواجهة بينهما.
قالت كيز التي وصلت إلى ربع النهائي في ملبورن عامي 2018 و2022 «رفعت مستواها في المجموعة الثانية ولعبت بشكل رائع. لا زلت هنا وألعب بشكل جيد كل هذه السنوات، أنا سعيدة». وتمتلك كيز (29 عاما) في رصيدها أكبر عدد من الانتصارات منذ مطلع العام الحالي (11)، إذ بعد خروجها من ربع نهائي دورة أوكلاند (250 نقطة)، فازت بدورة اديلايد (500) محققة لقبها التاسع في مسيرتها في منافسات الفردي.
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