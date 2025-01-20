الرياض تحتضن مباراة السعودية والصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الرياض - (د ب أ): أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الاثنين، إقامة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الصيني في تصفيات كأس العالم بملعب الأول بارك بالرياض.
ويلتقي الأخضر مع الصين يوم 20 مارس المقبل بالجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فيما ستقام المباراة في الرياض بعد سلسلة من المباريات التي خاضها المنتخب السعودي على ملعب الجوهرة.
ومن المقرر أن يطير الأخضر بعد المباراة إلى اليابان حيث يواجه «محاربي الساموري» بالجولة الثامنة على ملعب سايتاما 2002 يوم 25 مارس.
ويحل المنتخب السعودي في المركز الرابع بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن إندونيسيا صاحبة المركز الثالث، وهو نفس رصيد البحرين والصين في المركزين الخامس والسادس.
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