الرياض تحتضن مباراة السعودية والصين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬إقامة‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بملعب‭ ‬الأول‭ ‬بارك‭ ‬بالرياض‭.‬

ويلتقي‭ ‬الأخضر‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬بالجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬فيما‭ ‬ستقام‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجوهرة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يطير‭ ‬الأخضر‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬اليابان‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬‮«‬محاربي‭ ‬الساموري‮»‬‭ ‬بالجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سايتاما‭ ‬2002‭ ‬يوم‭ ‬25‭ ‬مارس‭.‬

ويحل‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬إندونيسيا‭ ‬صاحبة‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وهو‭ ‬نفس‭ ‬رصيد‭ ‬البحرين‭ ‬والصين‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس‭.‬