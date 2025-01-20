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إقالة مدرب بورتو

1/20/2025 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لشبونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أقيل‭ ‬مدرب‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فيتور‭ ‬برونو‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬العريق‭.‬

وسيحل‭ ‬جوزيه‭ ‬تافاريس‭ ‬بصورة‭ ‬مؤقتة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬برونو‭ ‬الذي‭ ‬تسلم‭ ‬منصبه‭ ‬خلفا‭ ‬لسيرجيو‭ ‬كونسيساو‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بورتو‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬برونو‭ ‬لفسخ‭ ‬عقده‭ ‬إثر‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬جيل‭ ‬فيسنتي‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬وهي‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

ويحتل‭ ‬بورتو‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬سبورتينغ‭ ‬المتصدر‭. ‬وكان‭ ‬بنفيكا‭ ‬قد‭ ‬استغنى‭ ‬عن‭ ‬مدربه‭ ‬الألماني‭ ‬روجر‭ ‬شميدت‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬وكذلك‭ ‬فعل‭ ‬سبورتينغ‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بإقالة‭ ‬جواو‭ ‬بيريرا‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭ ‬المنتقل‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭. ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬تقوم‭ ‬الأندية‭ ‬الثلاثة‭ ‬الكبرى‭ ‬بالاستغناء‭ ‬عن‭ ‬مدربها‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭.‬

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