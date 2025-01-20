إقالة مدرب بورتو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لشبونة - (أ ف ب): أقيل مدرب بورتو البرتغالي لكرة القدم فيتور برونو من منصبه أمس الاثنين بسبب سوء نتائج الفريق، كما أعلن النادي العريق.
وسيحل جوزيه تافاريس بصورة مؤقتة بدلا من برونو الذي تسلم منصبه خلفا لسيرجيو كونسيساو.
وكان مجلس إدارة بورتو قد بدأ مفاوضات مع برونو لفسخ عقده إثر الخسارة أمام جيل فيسنتي 1-3 في الدوري المحلي وهي الثالثة تواليا للفريق في مختلف المسابقات.
ويحتل بورتو المركز الثالث في الدوري بفارق 4 نقاط عن سبورتينغ المتصدر. وكان بنفيكا قد استغنى عن مدربه الألماني روجر شميدت في أغسطس الماضي، وكذلك فعل سبورتينغ الذي قام بإقالة جواو بيريرا الذي حل بدلا من روبن أموريم المنتقل إلى تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي. وهي المرة الأولى في التاريخ تقوم الأندية الثلاثة الكبرى بالاستغناء عن مدربها في موسم واحد.
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