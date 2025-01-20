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سيزار يوافق على الانتقال إلى الهلال

1/20/2025 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تلقت‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬موافقة‭ ‬البرازيلي‭ ‬كايو‭ ‬سيزار‭ ‬جناح‭ ‬فريق‭ ‬فيتوريا‭ ‬جيماريش‭ ‬البرتغالي‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬بصفوف‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬الجارية‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬وصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬خاصة‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تسرع‭ ‬الإدارة‭ ‬خطواتها‭ ‬في‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬سيزار،‭ ‬إذ‭ ‬تنتظر‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬للاعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويس‭ ‬جيليرم،‭ ‬جناح‭ ‬نادي‭ ‬ويستهام‭ ‬يونايتد،‭ ‬الذي‭ ‬يتربع‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬خيارات‭ ‬الأزرق،‭ ‬ويأتي‭ ‬بعده‭ ‬الفرنسي‭ ‬ريان‭ ‬شرقي‭ ‬لاعب‭ ‬ليون‭ ‬الفرنسي‭ ‬كخيار‭ ‬ثان،‭ ‬لكن‭ ‬موافقة‭ ‬سيزار‭ ‬قد‭ ‬تجعله‭ ‬الأقرب‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬العاصمي‮»‬‭.‬

وبينما‭ ‬كان‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويس‭ ‬ترك‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحا‭ ‬في‭ ‬المفاوضات،‭ ‬لم‭ ‬يبد‭ ‬شرقي‭ ‬رغبة‭ ‬صريحة‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬وصل‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬نافل،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الهلال،‭ ‬إلى‭ ‬باريس،‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬مغادرته‭ ‬لندن،‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيه‭ ‬لإنهاء‭ ‬التعاقد‭ ‬مبكرا‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬الأسماء‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزون‭ ‬جورج‭ ‬الخامس‭ ‬خلال‭ ‬الـ48‭ ‬ساعة‭ ‬المقبلة‭.‬

وذكرت‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬مسؤولي‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬بدأوا‭ ‬تحركات‭ ‬واسعة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬جناح‭ ‬أيمن‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬لتدعيم‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭.‬

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