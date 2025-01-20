الأهلي يقاسم النصر المركز الرابع وفوز ثمين للأخدود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
(د ب أ) - اقتسم الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم مع النصر بفضل فوزه الثمين على ملعب الاتفاق 2 /1 أمس الاثنين في المرحلة السادسة عشرة.
وأنهى الأهلي شوط المباراة الأول متقدما بهدف حمل توقيع الإسباني جابرييل فيجا في الدقيقة 30، وفي الشوط الثاني سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 63 ثم رد الهولندي جيورجينيو فاينالدوم بهدف حفظ ماء الوجه للاتفاق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
ورفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس بالتساوي في رصيد النقاط مع النصر، لكن متأخرا بفارق الأهداف، وتوقف رصيد الاتفاق عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.
وحقق فريق الكرة الأول بنادي الأخدود فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الرائد بهدفين دون رد، سجل سبيستيان بيدروزا هدف الأخدود الأول مع الدقيقة 28 وعزز كريستيان باسغوغ بالثاني في الدقيقة 66، لينتصر الفريق الضيف بثنائية نظيفة.
وقفز الأخدود بعد الفوز إلى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، بينما تراجع الرائد إلى المرتبة الخامسة عشرة وتوقف رصيده عند 14 نقطة. وهزم فريق الفيحاء نظيره الخلود بهدف نظيف سجله لاعبه أليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 53 بشباك نادي الخلود، وبهذا الفوز، رفع الفيحاء رصيده إلى 15 نقطة، محتلاً المركز الرابع عشر، بينما توقفت نقاط الخلود عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.
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