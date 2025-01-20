الأهلي يقاسم النصر المركز الرابع وفوز ثمين للأخدود

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) - ‬اقتسم‭ ‬الأهلي‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بجدول‭ ‬ترتيب‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬بفضل‭ ‬فوزه‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الاتفاق‭ ‬2‭ /‬1‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭.‬

‭ ‬وأنهى‭ ‬الأهلي‭ ‬شوط‭ ‬المباراة‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بهدف‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬الإسباني‭ ‬جابرييل‭ ‬فيجا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬30،‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬سجل‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬روبرتو‭ ‬فيرمينو‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للأهلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬63‭ ‬ثم‭ ‬رد‭ ‬الهولندي‭ ‬جيورجينيو‭ ‬فاينالدوم‭ ‬بهدف‭ ‬حفظ‭ ‬ماء‭ ‬الوجه‭ ‬للاتفاق‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بالتساوي‭ ‬في‭ ‬رصيد‭ ‬النقاط‭ ‬مع‭ ‬النصر،‭ ‬لكن‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف،‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬الاتفاق‭ ‬عند‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬الكرة‭ ‬الأول‭ ‬بنادي‭ ‬الأخدود‭ ‬فوزًا‭ ‬ثمينًا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬الرائد‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬سجل‭ ‬سبيستيان‭ ‬بيدروزا‭ ‬هدف‭ ‬الأخدود‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الدقيقة‭ ‬28‭ ‬وعزز‭ ‬كريستيان‭ ‬باسغوغ‭ ‬بالثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬66،‭ ‬لينتصر‭ ‬الفريق‭ ‬الضيف‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة‭.‬

وقفز‭ ‬الأخدود‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬تراجع‭ ‬الرائد‭ ‬إلى‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬14‭ ‬نقطة‭. ‬‭ ‬وهزم‭ ‬فريق‭ ‬الفيحاء‭ ‬نظيره‭ ‬الخلود‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬سجله‭ ‬لاعبه‭ ‬أليخاندرو‭ ‬بوزويلو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬53‭ ‬بشباك‭ ‬نادي‭ ‬الخلود،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬رفع‭ ‬الفيحاء‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬محتلاً‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر،‭ ‬بينما‭ ‬توقفت‭ ‬نقاط‭ ‬الخلود‭ ‬عند‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭.‬