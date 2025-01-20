((الدوري الأوروبي)) يصل إلى مرحلة الحصاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تنطلق‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬غالطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬مع‭ ‬دينامو‭ ‬كييف‭ ‬الأوكراني‭.‬

ويلعب‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬فريق‭ ‬بشكتاش‭ ‬التركي‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الإسباني،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والذي‭ ‬ضمن‭ ‬الصعود‭ ‬مباشرة‭ ‬لدور‭ ‬الستة‭ ‬عشر،‭ ‬لكن‭ ‬التركيز‭ ‬سيكون‭ ‬منصبا‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬حيث‭ ‬ستشهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬المثيرة‭.‬

ويسعى‭ ‬ريال‭ ‬سوسيداد‭ ‬الإسباني‭ ‬إلى‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬خطف‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬لدور‭ ‬الستة‭ ‬عشر،‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬مهمته‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مضيفه‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي‭.‬

ويعيش‭ ‬لاتسيو‭ ‬فترة‭ ‬جيدة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والقاري،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬ويتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬بالدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬برصيد‭ ‬16‭ ‬نقطة‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬يحتل‭ ‬ريال‭ ‬سوسيداد‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬عشر‭ ‬نقاط،‭ ‬ويسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬نتائج‭ ‬باقي‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭. ‬وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يبحث‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬يسهل‭ ‬له‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬العبور‭ ‬ضمن‭ ‬الفرق‭ ‬الثماني‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭ ‬مباشرة،‭ ‬حينما‭ ‬يستضيف‭ ‬فريق‭ ‬رينجرز‭ ‬الاسكتلندي‭.‬

ويحتل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬ويسعى‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مركزه‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬للتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الستة‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬يبحث‭ ‬رينجرز‭ ‬عن‭ ‬الأمر‭ ‬ذاته،‭ ‬وهو‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة‭.‬

ويتطلع‭ ‬أندرلخت‭ ‬البلجيكي‭ ‬وأولمبيك‭ ‬ليون‭ ‬الفرنسي‭ ‬وآينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني،‭ ‬إلى‭ ‬خطف‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬مباشرة،‭ ‬حيث‭ ‬يحل‭ ‬الأول‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فيكتوريا‭ ‬بلزن‭ ‬البلجيكي،‭ ‬ويلعب‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬فناربخشة‭ ‬الألماني،‭ ‬ويستضيف‭ ‬الثالث‭ ‬فريق‭ ‬فرينكفاروش‭ ‬المجري‭.‬

‭ ‬