((الدوري الأوروبي)) يصل إلى مرحلة الحصاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
برلين - (د ب أ): تنطلق مباريات الجولة السابعة من الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، حيث يلعب غالطة سراي التركي مع دينامو كييف الأوكراني.
ويلعب غدا الأربعاء فريق بشكتاش التركي مع ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، صاحب المركز الثاني والذي ضمن الصعود مباشرة لدور الستة عشر، لكن التركيز سيكون منصبا على مباريات يوم الخميس، حيث ستشهد العديد من المواجهات المثيرة.
ويسعى ريال سوسيداد الإسباني إلى الاقتراب من خطف بطاقة التأهل المباشر لدور الستة عشر، رغم صعوبة مهمته على أرض مضيفه لاتسيو الإيطالي.
ويعيش لاتسيو فترة جيدة على المستويين المحلي والقاري، حيث يحتل المركز الرابع في الدوري الإيطالي، ويتصدر ترتيب مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي برصيد 16 نقطة.
على الجانب الآخر، يحتل ريال سوسيداد المركز الثاني عشر برصيد عشر نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة. وتتجه الأنظار إلى ملعب «أولد ترافورد» حيث يبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق الفوز الذي يسهل له الحصول على بطاقة العبور ضمن الفرق الثماني الأولى التي تتأهل لدور الستة عشر مباشرة، حينما يستضيف فريق رينجرز الاسكتلندي.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 12 نقطة، ويسعى للحفاظ على مركزه حتى النهاية للتأهل لدور الستة عشر، فيما يبحث رينجرز عن الأمر ذاته، وهو يحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
ويتطلع أندرلخت البلجيكي وأولمبيك ليون الفرنسي وآينتراخت فرانكفورت الألماني، إلى خطف بطاقة التأهل مباشرة، حيث يحل الأول ضيفا على فيكتوريا بلزن البلجيكي، ويلعب الثاني في ضيافة فناربخشة الألماني، ويستضيف الثالث فريق فرينكفاروش المجري.
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