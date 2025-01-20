هاميلتون يحقق حلمه بالقيادة لفيراري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬وصل‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬فورمولا‭ ‬1‭ ‬للسيارات‭ ‬سبع‭ ‬مرات،‭ ‬وهو‭ ‬أنجح‭ ‬سائق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الرياضة،‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬فيراري‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬القيادة‭ ‬للفريق‭ ‬الإيطالي‭ ‬حلم‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭.‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬هاميلتون‭ ‬قراره‭ ‬الصادم‭ ‬بالرحيل‭ ‬عن‭ ‬مرسيدس‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬معه‭ ‬بستة‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬ألقاب‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬فورمولا‭ ‬1‭ ‬وانضمامه‭ ‬إلى‭ ‬فيراري،‭ ‬وصل‭ ‬السائق‭ (‬40‭ ‬عاما‭) ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مارانيلو‭ ‬في‭ ‬يومه‭ ‬الرسمي‭ ‬الأول‭.‬

وكتب‭ ‬هاميلتون‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬إنستجرام‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬تعلم‭ ‬أنك‭ ‬ستتذكرها‭ ‬ما‭ ‬حييت‭ ‬واليوم،‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬لي‭ ‬كسائق‭ ‬فيراري،‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬تلك‭ ‬الأيام‭. ‬كنت‭ ‬محظوظا‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أشياء‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أتخيل‭ ‬قط‭ ‬أنني‭ ‬أستطيع‭ ‬تحقيقها،‭ ‬لكن‭ ‬جزءا‭ ‬مني‭ ‬ظل‭ ‬متمسكا‭ ‬دائما‭ ‬بحلم‭ ‬القيادة‭ ‬بألوان‭ ‬فيراري‭. ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬أكثر‭ ‬سعادة‭ ‬بتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الحلم‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وتضمن‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لهاميلتون‭ ‬استخدام‭ ‬جهاز‭ ‬المحاكاة‭ ‬ولكن‭ ‬بسبب‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬فمن‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تجربة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬فيورانو‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تبدأ‭ ‬التجارب‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

وكان‭ ‬موسم‭ ‬البريطاني‭ ‬هو‭ ‬الأسوأ‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬فورمولا‭ ‬1‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬السائقين،‭ ‬إذ‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لكنه‭ ‬فاز‭ ‬بسباقين‭ ‬بعد‭ ‬موسمين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬انتصار‭. ‬وكان‭ ‬آخر‭ ‬فوز‭ ‬لهاميلتون‭ ‬بالبطولة‭ ‬في‭ ‬2020‭.‬

وسيشكل‭ ‬هاميلتون‭ ‬ثنائيا‭ ‬مع‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬في‭ ‬فيراري،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬لقب‭ ‬للسائقين‭ ‬منذ‭ ‬2007،‭ ‬ليحل‭ ‬محل‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينز‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬وليامز،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬موسم‭ ‬2025‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬أستراليا‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

وأضاف‭ ‬هاميلتون‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬نبدأ‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬الأسطوري،‭ ‬ولا‭ ‬أطيق‭ ‬الانتظار‭ ‬لرؤية‭ ‬القصة‭ ‬التي‭ ‬سنكتبها‭ ‬معا‮»‬‭. ‬