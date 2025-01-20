هاميلتون يحقق حلمه بالقيادة لفيراري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
(رويترز): وصل لويس هاميلتون الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات، وهو أنجح سائق في تاريخ الرياضة، إلى مقر فيراري في أول يوم له مع الفريق أمس الاثنين وقال إن القيادة للفريق الإيطالي حلم تحول إلى حقيقة.
وبعد مرور ما يقرب من عام منذ أن أعلن هاميلتون قراره الصادم بالرحيل عن مرسيدس الذي فاز معه بستة من سبعة ألقاب حققها في فورمولا 1 وانضمامه إلى فيراري، وصل السائق (40 عاما) الى مقر الفريق في مارانيلو في يومه الرسمي الأول.
وكتب هاميلتون عبر حسابه على إنستجرام «هناك بعض الأيام التي تعلم أنك ستتذكرها ما حييت واليوم، أول يوم لي كسائق فيراري، هو أحد تلك الأيام. كنت محظوظا بما يكفي لتحقيق أشياء في مسيرتي لم أكن أتخيل قط أنني أستطيع تحقيقها، لكن جزءا مني ظل متمسكا دائما بحلم القيادة بألوان فيراري. لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بتحقيق هذا الحلم اليوم».
وتضمن اليوم الأول لهاميلتون استخدام جهاز المحاكاة ولكن بسبب الأحوال الجوية فمن غير المرجح أن يشارك في أول تجربة له على حلبة فيورانو قبل يوم الأربعاء في حين تبدأ التجارب الرسمية في البحرين في الفترة من 26 إلى 28 فبراير المقبل.
وكان موسم البريطاني هو الأسوأ له في فورمولا 1 العام الماضي في ترتيب السائقين، إذ احتل المركز السابع في الترتيب العام لكنه فاز بسباقين بعد موسمين من دون انتصار. وكان آخر فوز لهاميلتون بالبطولة في 2020.
وسيشكل هاميلتون ثنائيا مع شارل لوكلير في فيراري، الذي لم يحقق أي لقب للسائقين منذ 2007، ليحل محل الإسباني كارلوس ساينز الذي انضم إلى وليامز، ومن المقرر أن يبدأ موسم 2025 بسباق جائزة أستراليا الكبرى في الفترة من 14 إلى 16 مارس المقبل.
وأضاف هاميلتون «اليوم نبدأ حقبة جديدة في تاريخ هذا الفريق الأسطوري، ولا أطيق الانتظار لرؤية القصة التي سنكتبها معا».
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