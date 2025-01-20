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((وادا)) لن تستأنف إيقـــاف شــفيونتيك

1/20/2025 7:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مونتريال‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬وادا‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تستأنف‭ ‬قرار‭ ‬إيقاف‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المصنّفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا،‭ ‬مدة‭ ‬شهر،‭ ‬بسبب‭ ‬نتيجة‭ ‬اختبار‭ ‬إيجابي‭ ‬لمادة‭ ‬محظورة‭ ‬تم‭ ‬إجراؤه‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭.‬

ورأى‭ ‬الخبراء‭ ‬العلميون‭ ‬في‭ ‬وادا‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬اللاعبة‭ ‬البولندية،‭ ‬وهو‭ ‬تناولها‭ ‬مادة‭ ‬ملوثة،‭ ‬‮«‬مقبول‮»‬‭ ‬و‮«‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬سبب‭ ‬علمي‭ ‬للطعن‭ ‬فيه‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضية‮»‬‭ ‬وتابعوا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نتقدم‭ ‬باستئناف‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضي‭ (‬كاس‭) ‬في‭ ‬قضية‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬التي‭ ‬ثبت‭ ‬تعاطيها‭ ‬مادة‭ ‬تريميتازيدين،‭ ‬وهي‭ ‬مادة‭ ‬محظورة،‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للنزاهة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬قررت‭ ‬إيقاف‭ ‬شفيونتيك‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬فقط‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬تعاطيها‭ ‬مادة‭ ‬محظورة‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وعُثر‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬تريميتازيدين‭ ‬في‭ ‬الميلاتونين‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬إنتاجه‭ ‬وبيعه‭ ‬في‭ ‬بولندا،‭ ‬والذي‭ ‬تناولته‭ ‬لعلاج‭ ‬مشكلات‭ ‬الأرق‭ ‬والاضطراب‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬الطويلة،‭ ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للنزاهة‭.‬

ونظرا‭ ‬لأن‭ ‬الوكالة‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬انتهاك‮»‬‭ ‬لوائح‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقصود‮»‬،‭ ‬اقترحت‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬إيقاف‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬لمدة‭ ‬شهر،‭ ‬وهي‭ ‬العقوبة‭ ‬التي‭ ‬قبلتها‭ ‬اللاعبة‭.‬

ودخلت‭ ‬فترة‭ ‬الإيقاف‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬و4‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الإجراء‭. ‬فخلال‭ ‬هذه‭ ‬الأسابيع‭ ‬الثلاثة،‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬شفيونتيك‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬دورات‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬منها‭ ‬دورتان‭ ‬للألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬ووهان‭ ‬وبكين‭.‬

وبعدما‭ ‬قضت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬عقوبة‭ ‬الشهر‭ ‬بين‭ ‬سبتمبر‭ ‬وأكتوبر،‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬أمامها‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬سوى‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬التعليق‭ ‬وقد‭ ‬أنهتها‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭.‬

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