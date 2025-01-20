((وادا)) لن تستأنف إيقـــاف شــفيونتيك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
مونتريال - (أ ف ب): أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، أمس الاثنين، أنها لن تستأنف قرار إيقاف البولندية إيغا شفيونتيك، المصنّفة ثانية عالميا، مدة شهر، بسبب نتيجة اختبار إيجابي لمادة محظورة تم إجراؤه في منتصف أغسطس 2024.
ورأى الخبراء العلميون في وادا أن السبب الذي قدمته اللاعبة البولندية، وهو تناولها مادة ملوثة، «مقبول» و«أنه لن يكون هناك سبب علمي للطعن فيه أمام محكمة التحكيم الرياضية» وتابعوا في بيان «لن نتقدم باستئناف إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في قضية لاعب كرة المضرب البولندية إيغا شفيونتيك التي ثبت تعاطيها مادة تريميتازيدين، وهي مادة محظورة، في أغسطس 2024».
وكانت الوكالة الدولية للنزاهة في كرة المضرب قررت إيقاف شفيونتيك لمدة شهر فقط بعد ثبوت تعاطيها مادة محظورة في أغسطس الماضي.
وعُثر على مادة تريميتازيدين في الميلاتونين الذي يتم إنتاجه وبيعه في بولندا، والذي تناولته لعلاج مشكلات الأرق والاضطراب الناتج عن الرحلات الجوية الطويلة، كما أوضحت الوكالة الدولية للنزاهة.
ونظرا لأن الوكالة اعتبرت أن «انتهاك» لوائح مكافحة المنشطات «غير مقصود»، اقترحت في 27 نوفمبر إيقاف المصنفة الأولى عالميا سابقا لمدة شهر، وهي العقوبة التي قبلتها اللاعبة.
ودخلت فترة الإيقاف حيز التنفيذ ما بين 12 سبتمبر و4 أكتوبر في بداية الإجراء. فخلال هذه الأسابيع الثلاثة، لم تتمكن شفيونتيك من المشاركة في ثلاث دورات خلال الجولة الآسيوية، منها دورتان للألف نقطة في ووهان وبكين.
وبعدما قضت ثلاثة أسابيع من عقوبة الشهر بين سبتمبر وأكتوبر، لم يبق أمامها بعد صدور القرار سوى ثمانية أيام من التعليق وقد أنهتها في الرابع من ديسمبر.
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