الرئيس يهنئ الرئيس ترمب لمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأميركية

الرئيس يهنئ الرئيس ترمب لمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأميركية
التاريخ
1/20/2025 7:05:33 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / هنأ الرئيس محمود عباس، الرئيس دونالد ترمب
لمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.
وأكد الرئيس عباس"أننا على استعداد للعمل معكم ليتحقق السلام في عهدكم، وفق حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، دولة فلسطين ودولة إسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام، وأن يتحقق الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم".
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