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الرئيس يهنئ الرئيس ترمب لمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأميركية

1/20/2025 7:05:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / هنأ الرئيس محمود عباس، الرئيس دونالد ترمب لمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الرئيس عباس"أننا على استعداد للعمل معكم ليتحقق السلام في عهدكم، وفق حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، دولة فلسطين ودولة إسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام، وأن يتحقق الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم".

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