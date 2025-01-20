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ترامب سيصدر عفوا وتخفيفا لأحكام المدانين بهجوم 6 يناير

1/20/2025 3:14:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت شبكة "سي إن إن" عن مصاد ان مديرة العمليات في وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) ستدير الوكالة بالإنابة لحين موافقة الكونغرس على مدير جديد.


وبينت "ترامب سيصدر خلال ساعات عفوا وتخفيفا لأحكام المدانين في أحداث 6 يناير (كانون الثاني 2021)".

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