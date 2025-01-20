ترامب سيصدر عفوا وتخفيفا لأحكام المدانين بهجوم 6 يناير

ترامب سيصدر عفوا وتخفيفا لأحكام المدانين بهجوم 6 يناير
التاريخ
1/20/2025 3:14:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت شبكة "سي إن إن" عن مصاد ان مديرة العمليات في وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) ستدير الوكالة بالإنابة لحين موافقة الكونغرس على مدير جديد.
وبينت "ترامب سيصدر خلال ساعات عفوا وتخفيفا لأحكام المدانين في أحداث 6 يناير (كانون الثاني 2021)".
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