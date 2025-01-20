الأمن العام : نلاحق حسابات وأشخاص يحاولون إثارة الفتن والنعرات

** رصدنا حسابات وهمية خارجية أنشئت لتلك الغاية ونحذّر من متابعتها والانجرار خلفها

** لن نسمح لأيٍّ كان بالمساس بالأمن الوطني والإساءة لمكونات المجتمع الأردني وسنتخذ الإجراءات القانونية الرادعة كافّة بحقهم

** القبض على عدد من الأشخاص ممن نشروا أو أعادوا نشر أو علّقوا على منشورات تحمل الفتنة والإساءة وإثارة النعرات وستتم إحالتهم للقضاء

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة الجرائم الإلكترونية رصدت منذ مدّة منشورات عبر منصات ومواقعه، تخصّصت بنشر محتوى يدعو للفتن وإثارة النعرات وتحاول المساس باللُّحمة والوحدة الوطنية وتحرّض وتسيء لمكونات المجتمع الأردني.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الوحدة باشرت بمتابعة المحتوى المنشور ورصده على المنصات والمواقع كافّة وملاحقة ناشري مثل ذلك المحتوى، حيث أُلقي القبض على عدد منهم وستتم إحالتهم للقضاء.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه تم رصد الكثير من الصفحات الوهمية التي أنشئت خصيصا لتلك الغاية وقامت بنشر محتويات تثير النعرات والفتن وتسيء لمكونات المجتمع، داعياً الجميع لعدم الانجرار خلفها أو متابعتها أو إعادة نشر محتوياتها أو التعليق عليها.

وشدد الناطق الإعلامي على أنه لن يتم التهاون أو التسامح مع كل مَن يحاول إثارة الفتن والنعرات ولن نسمح لهم وتحت أي ظرف كان بالمساس بالنسيج والوحدة الوطنية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَن يقوم بمحاولة المساس بالوحدة الوطنية وإثارة النعرات المنبوذة من مجتمعنا وتخالف كلّ الأعراف والقوانين .