الملك يهنئ ترمب بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الاميركية

الملك يهنئ ترمب بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الاميركية
التاريخ
1/20/2025 3:08:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الثاني ( بترا ) - هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني في منشور على صفحته الرسمية على منصة " اكس" اليوم الاثنين الرئيس الاميركي دونالد ترمب بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الاميركية.
وقال جلالته في المنشور : " أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح وهو يبدأ ولايته الثانية. تهانينا على تنصيبك. نحن نقدر بشدة شراكتنا مع الولايات المتحدة ونلتزم بالعمل معك من أجل عالم أكثر ازدهارا وسلاما. "
--(بترا )
ع ط
20/01/2025 22:34:00
MENAFN20012025000117011021ID1109109989
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