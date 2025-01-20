الملك يهنئ ترمب بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الاميركية

عمان 20 كانون الثاني ( بترا ) - هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني في منشور على صفحته الرسمية على منصة " اكس" اليوم الاثنين الرئيس الاميركي دونالد بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الاميركية. وقال جلالته في المنشور : " أتمنى للرئيس دونالد كل النجاح وهو يبدأ ولايته الثانية. تهانينا على تنصيبك. نحن نقدر بشدة شراكتنا مع الولايات المتحدة ونلتزم بالعمل معك من أجل عالم أكثر ازدهارا وسلاما. " --(بترا ) ع ط 20/01/2025 22:34:00

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