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الملك يهنئ ترمب بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الاميركية

1/20/2025 3:08:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني ( بترا ) - هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني في منشور على صفحته الرسمية على منصة " اكس" اليوم الاثنين الرئيس الاميركي دونالد ترمب بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الاميركية.
وقال جلالته في المنشور : " أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح وهو يبدأ ولايته الثانية. تهانينا على تنصيبك. نحن نقدر بشدة شراكتنا مع الولايات المتحدة ونلتزم بالعمل معك من أجل عالم أكثر ازدهارا وسلاما. "
--(بترا )
ع ط
20/01/2025 22:34:00

MENAFN20012025000117011021ID1109109988

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