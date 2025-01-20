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مسؤولة كويتية تشيد بما حققته استراتيجية العمل الخليجي نحو المرأة

1/20/2025 2:35:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 20 - 1 (كونا) -- أشادت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف إيمان العنزي اليوم الاثنين بالإنجازات التي تحققت من خلال استراتيجية العمل الخليجي المشترك والتزام جميع الدول الأعضاء بتعزيز مكانة المرأة وتمكينها كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة للعنزي ألقتها خلال الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون والذي عقد بالمنامة بمشاركة كل دول المجلس.
وقالت العنزي "يشرفنا أن نجتمع اليوم تحت مظلة اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون برئاسة دولة الكويت" مؤكدة عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج وما يعكسه هذا اللقاء من "التزامنا الراسخ بمواصلة العمل المشترك لتحقيق التمكين الحقيقي للمرأة الخليجية باعتبارها شريكا أساسيا في مسيرة التنمية المستدامة".
وأضافت "يجسد اجتماعنا اليوم محطة محورية في مسيرة العمل الخليجي المشترك وهو شاهد على الجهود الدؤوبة المبذولة لتعزيز مكانة المرأة الخليجية وتمكينها في مختلف المجالات التنموية حيث أثبتت اللجنة الدائمة لشؤون المرأة أنها منصة استراتيجية تترجم أهدافنا الطموحة إلى مبادرات نوعية وسياسات مبتكرة".
كما اعربت عن بالغ الشكر والتقدير لرئيسة المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على الدعوة الكريمة لاستضافة هذا الاجتماع مؤكدة أن جهودها الرائدة في دعم وتمكين المرأة الخليجية تعد مصدر إلهام ونموذجا يحتذى به لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات التنموية.
من ناحيتها اكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالإنابة في البحرين لولوة العوضي في كلمتها خلال الاجتماع أن عمل هذه اللجنة يأتي في اطار تنسيق الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون في شأن المرأة وتعزيز أواصر التعاون والترابط مع دول الخليج وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء كل ما يخص شؤون المرأة وتمكينها وتعزيز تقدمها وريادتها.
وأعربت العوضي عن تطلع مملكة البحرين لمخرجات هذا الاجتماع المثمر بما يحقق للمرأة الخليجية المزيد من المنجزات والمكتسبات النوعية معبرة عن سعادتها لما وصلت اليه المرأة الخليجية من مراحل متقدمة جدا على صعيد مساهمتها في تنمية وازدهار وطنها وأصبحت شريكا فاعلا في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دول مجلس التعاون.
وأكدت دور واختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون كجهة تنسيقية تعمل على توحيد وتنسيق الجهود وابرازها مشيرة الى حرص المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين على تكريس كافة خبراته وتجاربه في مجال تمكين المرأة والمبادرات والبرامج والخطط والسياسات المراعية لاحتياجات المرأة في التنمية لأجل تنفيذ استراتيجية العمل الخليجي المشترك.
واستعرض الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون (2024 - 2030).
وتطرق إلى مقترحات الأمانة العامة بشأن البدء في وضع الإجراءات التنفيذية لمحاور الاستراتيجية من خلال تعاون جميع الدول الاعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش الاجتماع أيضا التصور الكامل الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع دولة الكويت حول الفعالية الجانبية المعنية بالمرأة على مستوى دول المجلس في إطار الدورة المقبلة لاجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والمزمع انعقادها في مدينة نيويورك خلال شهر مارس المقبل.
وتهدف الدورة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمرأة الخليجية في مجالات التكنولوجيا الحديثة واستعراض أبرز إنجازاتها وتأثيرها على مسيرة التحول الرقمي.
كما ناقش أعضاء اللجنة تصور مقترح البرنامج الزمني للفعالية. (النهاية)

خ ن ع / ر ج


MENAFN20012025000071011013ID1109109872

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