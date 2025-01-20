مسؤولة كويتية تشيد بما حققته استراتيجية العمل الخليجي نحو المرأة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 20 - 1 (كونا) -- أشادت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف إيمان العنزي اليوم الاثنين بالإنجازات التي تحققت من خلال استراتيجية العمل الخليجي المشترك والتزام جميع الدول الأعضاء بتعزيز مكانة المرأة وتمكينها كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة للعنزي ألقتها خلال الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون والذي عقد بالمنامة بمشاركة كل دول المجلس.
وقالت العنزي "يشرفنا أن نجتمع اليوم تحت مظلة اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون برئاسة دولة الكويت" مؤكدة عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج وما يعكسه هذا اللقاء من "التزامنا الراسخ بمواصلة العمل المشترك لتحقيق التمكين الحقيقي للمرأة الخليجية باعتبارها شريكا أساسيا في مسيرة التنمية المستدامة".
وأضافت "يجسد اجتماعنا اليوم محطة محورية في مسيرة العمل الخليجي المشترك وهو شاهد على الجهود الدؤوبة المبذولة لتعزيز مكانة المرأة الخليجية وتمكينها في مختلف المجالات التنموية حيث أثبتت اللجنة الدائمة لشؤون المرأة أنها منصة استراتيجية تترجم أهدافنا الطموحة إلى مبادرات نوعية وسياسات مبتكرة".
كما اعربت عن بالغ الشكر والتقدير لرئيسة المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على الدعوة الكريمة لاستضافة هذا الاجتماع مؤكدة أن جهودها الرائدة في دعم وتمكين المرأة الخليجية تعد مصدر إلهام ونموذجا يحتذى به لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات التنموية.
من ناحيتها اكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالإنابة في البحرين لولوة العوضي في كلمتها خلال الاجتماع أن عمل هذه اللجنة يأتي في اطار تنسيق الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون في شأن المرأة وتعزيز أواصر التعاون والترابط مع دول الخليج وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء كل ما يخص شؤون المرأة وتمكينها وتعزيز تقدمها وريادتها.
وأعربت العوضي عن تطلع مملكة البحرين لمخرجات هذا الاجتماع المثمر بما يحقق للمرأة الخليجية المزيد من المنجزات والمكتسبات النوعية معبرة عن سعادتها لما وصلت اليه المرأة الخليجية من مراحل متقدمة جدا على صعيد مساهمتها في تنمية وازدهار وطنها وأصبحت شريكا فاعلا في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دول مجلس التعاون.
وأكدت دور واختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون كجهة تنسيقية تعمل على توحيد وتنسيق الجهود وابرازها مشيرة الى حرص المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين على تكريس كافة خبراته وتجاربه في مجال تمكين المرأة والمبادرات والبرامج والخطط والسياسات المراعية لاحتياجات المرأة في التنمية لأجل تنفيذ استراتيجية العمل الخليجي المشترك.
واستعرض الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون (2024 - 2030).
وتطرق إلى مقترحات الأمانة العامة بشأن البدء في وضع الإجراءات التنفيذية لمحاور الاستراتيجية من خلال تعاون جميع الدول الاعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش الاجتماع أيضا التصور الكامل الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع دولة الكويت حول الفعالية الجانبية المعنية بالمرأة على مستوى دول المجلس في إطار الدورة المقبلة لاجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والمزمع انعقادها في مدينة نيويورك خلال شهر مارس المقبل.
وتهدف الدورة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمرأة الخليجية في مجالات التكنولوجيا الحديثة واستعراض أبرز إنجازاتها وتأثيرها على مسيرة التحول الرقمي.
كما ناقش أعضاء اللجنة تصور مقترح البرنامج الزمني للفعالية. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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