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الهند وفرنسا تتفقان على تعزيز التعاون الامني في منطقة المحيط الهندي

1/20/2025 2:35:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 20 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية اليوم الاثنين ان الهند وفرنسا اتفقتا على تعزيز التعاون الامني في منطقة المحيط الهندي.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان إن الهند وفرنسا اتفقتا خلال الحوار السابع للتعاون البحري بين البلدين الذي انعقد في (نيودلهي) الثلاثاء الماضي على تعزيز التعاون في مجال الامن البحري.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون في منطقة المحيط الهندي إذ أكدا رؤيتهما المشتركة للأمن البحري كعنصر أساسي في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكدت الهند وفرنسا التزامهما القوي بدعم القانون الدولي والتعددية واحترام السيادة والسلامة الإقليمية وحماية حرية الملاحة.
كما اتفقتا على تقييم مشترك للتهديدات التي تواجه الأمن البحري في المنطقة لمواجهة الأنشطة البحرية غير المشروعة من القرصنة والسطو المسلح و"الإرهاب" البحري وتهريب المواد غير المشروعة والصيد غير القانوني والتهديدات الأمنية السيبرانية والتلوث البحري.
واتفق الجانبان كذلك على تعزيز آليات التعاون القائمة مثل تنفيذ الإطار المتفق عليه لتبادل المعلومات من خلال تعزيز تبادل المعلومات واستكشاف فرص المراقبة المنسقة لمواجهة التهديدات للأمن البحري في المنطقة.
واتفقتا أيضا على الحفاظ على الموارد البحرية في منطقة المحيط الهندي كجزء من التزامهما المشترك تجاه الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المحيطات.
وترأس الحوار نائب مستشار الأمن القومي الهندي بافان كابور فيما قامت المدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو بقيادة وفد بلادها خلال الحوار. (النهاية)

أ ت ك / م ع ح ع


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