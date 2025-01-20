الهند وفرنسا تتفقان على تعزيز التعاون الامني في منطقة المحيط الهندي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 20 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية اليوم الاثنين ان الهند وفرنسا اتفقتا على تعزيز التعاون الامني في منطقة المحيط الهندي.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان إن الهند وفرنسا اتفقتا خلال الحوار السابع للتعاون البحري بين البلدين الذي انعقد في (نيودلهي) الثلاثاء الماضي على تعزيز التعاون في مجال الامن البحري.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون في منطقة المحيط الهندي إذ أكدا رؤيتهما المشتركة للأمن البحري كعنصر أساسي في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكدت الهند وفرنسا التزامهما القوي بدعم القانون الدولي والتعددية واحترام السيادة والسلامة الإقليمية وحماية حرية الملاحة.
كما اتفقتا على تقييم مشترك للتهديدات التي تواجه الأمن البحري في المنطقة لمواجهة الأنشطة البحرية غير المشروعة من القرصنة والسطو المسلح و"الإرهاب" البحري وتهريب المواد غير المشروعة والصيد غير القانوني والتهديدات الأمنية السيبرانية والتلوث البحري.
واتفق الجانبان كذلك على تعزيز آليات التعاون القائمة مثل تنفيذ الإطار المتفق عليه لتبادل المعلومات من خلال تعزيز تبادل المعلومات واستكشاف فرص المراقبة المنسقة لمواجهة التهديدات للأمن البحري في المنطقة.
واتفقتا أيضا على الحفاظ على الموارد البحرية في منطقة المحيط الهندي كجزء من التزامهما المشترك تجاه الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المحيطات.
وترأس الحوار نائب مستشار الأمن القومي الهندي بافان كابور فيما قامت المدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو بقيادة وفد بلادها خلال الحوار. (النهاية)
أ ت ك / م ع ح ع
MENAFN20012025000071011013ID1109109871
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