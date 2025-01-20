ترامب يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية ويصبح رسميا الرئيس ال47 للولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 20 - 1 (كونا) –- أدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
اليوم الاثنين اليمين الدستورية ليتولى رئاسة الولايات المتحدة رسميا للمرة الثانية ويصبح بذلك الرئيس ال45 و47 للولايات المتحدة.
جاء ذلك في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الذي أقيم في داخل القاعة المستديرة (روتوندا) بمبنى (كابيتول) بسبب انخفاض الحرارة إلى 13 درجة مئوية تحت الصفر على مقياس (سيلسيوس) نتيجة العاصفة القطبية التي تضرب واشنطن ومحيطها.
وسبق أداء ترامب القسم الدستوري إدلاء جي دي فانس بالقسم كذلك ليتولى رسميا منصب نائب رئيس الولايات المتحدة وذلك بحضور الرئيس السابق جو بايدن وعقيلته جيل بايدن وكبار المسؤولين في إدارته بالإضافة إلى رؤساء أمريكيين سابقين ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية بالولايات المتحدة وعائلتي ترامب وفانس.
وكان ترامب قد توجه قبيل حفل التنصيب برفقة عقيلته ميلانيا إلى البيت الأبيض حيث التقيا بالرئيس المنتهية ولايته جو بايدن وزوجته جيل في المكتب البيضاوي ثم خرجوا معا إلى مبنى الكابيتول.
وقال بايدن للصحافيين قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض إنه يشعر بحالة جيدة وإنه يوم جميل مشيرا إلى أن رسالته لهذا اليوم كانت "الفرح والأمل".
كما أكد أنه كتب رسالة لترامب ستكون في انتظار الرئيس الجديد عندما يدخل المكتب البيضاوي غير أنه عندما سألوه عن مضمونها قال "هذا بيني وبين ترامب".
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية وصلت شاحنات نقل وشوهد موظفو البيت الأبيض وهم يحملون صناديق خارج المكتب البيضاوي فيما توجه طاقم التنظيف إلى الداخل كما تمت إزالة الصور في الجناح الغربي لمقر الرؤساء الأمريكيين.
وقبل وصول ترامب وزوجته الى البيت الأبيض استقبلت نائب الرئيس المنتهية ولايتها كامالا هاريس برفقة زوجها دوغ إيمهوف نائب الرئيس الجديد جيه دي فانس وزوجته أوشا في البيت الأبيض. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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