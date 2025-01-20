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ترامب يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية ويصبح رسميا الرئيس ال47 للولايات المتحدة

1/20/2025 2:35:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 1 (كونا) –- أدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الاثنين اليمين الدستورية ليتولى رئاسة الولايات المتحدة رسميا للمرة الثانية ويصبح بذلك الرئيس ال45 و47 للولايات المتحدة.
جاء ذلك في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الذي أقيم في داخل القاعة المستديرة (روتوندا) بمبنى (كابيتول) بسبب انخفاض الحرارة إلى 13 درجة مئوية تحت الصفر على مقياس (سيلسيوس) نتيجة العاصفة القطبية التي تضرب واشنطن ومحيطها.
وسبق أداء ترامب القسم الدستوري إدلاء جي دي فانس بالقسم كذلك ليتولى رسميا منصب نائب رئيس الولايات المتحدة وذلك بحضور الرئيس السابق جو بايدن وعقيلته جيل بايدن وكبار المسؤولين في إدارته بالإضافة إلى رؤساء أمريكيين سابقين ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية بالولايات المتحدة وعائلتي ترامب وفانس.
وكان ترامب قد توجه قبيل حفل التنصيب برفقة عقيلته ميلانيا إلى البيت الأبيض حيث التقيا بالرئيس المنتهية ولايته جو بايدن وزوجته جيل في المكتب البيضاوي ثم خرجوا معا إلى مبنى الكابيتول.
وقال بايدن للصحافيين قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض إنه يشعر بحالة جيدة وإنه يوم جميل مشيرا إلى أن رسالته لهذا اليوم كانت "الفرح والأمل".
كما أكد أنه كتب رسالة لترامب ستكون في انتظار الرئيس الجديد عندما يدخل المكتب البيضاوي غير أنه عندما سألوه عن مضمونها قال "هذا بيني وبين ترامب".
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية وصلت شاحنات نقل وشوهد موظفو البيت الأبيض وهم يحملون صناديق خارج المكتب البيضاوي فيما توجه طاقم التنظيف إلى الداخل كما تمت إزالة الصور في الجناح الغربي لمقر الرؤساء الأمريكيين.
وقبل وصول ترامب وزوجته الى البيت الأبيض استقبلت نائب الرئيس المنتهية ولايتها كامالا هاريس برفقة زوجها دوغ إيمهوف نائب الرئيس الجديد جيه دي فانس وزوجته أوشا في البيت الأبيض. (النهاية)

ر س ر / ر ج


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