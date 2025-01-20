دوريات مشتركة لسلوفينيا وكرواتيا وايطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 20 - 1 (كونا) -- اتفقت سلوفينيا وكرواتيا وايطاليا اليوم الاثنين على تشكيل دوريات مشتركة على الحدود الخارجية لمنطقة (شنغن) في كرواتيا بهدف تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزراء داخلية الدول الثلاث حيث وقع قادة الشرطة فيها على مذكرة عملياتية بهذا الخصوص في مدينة (نوفا غوريكا) الحدودية بسلوفينيا.
وأكدت الأطراف أن تفاصيل التعاون ستحدد لاحقا بينما اشار التلفزيون السلوفيني إلى أن هذه الدوريات ستبدأ العمل خلال الصيف المقبل.
من جانبه أعرب وزير
الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش في تصريح صحفي
عن تفاؤله قائلا إن المذكرة ستسهم في تعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الثلاث لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن كرواتيا المسؤولة منذ بداية 2023 عن تأمين حدود (شنغن) الخارجية شهدت تراجعا بنسبة 58 بالمئة في عمليات عبور الحدود غير القانونية العام الماضي مقارنة بعام 2023 مع مؤشرات على استمرار الانخفاض هذا العام. (النهاية)
ع م ق / ر ج
MENAFN20012025000071011013ID1109109868
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.