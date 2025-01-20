Monday, 20 January 2025 10:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دوريات مشتركة لسلوفينيا وكرواتيا وايطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

1/20/2025 2:35:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 20 - 1 (كونا) -- اتفقت سلوفينيا وكرواتيا وايطاليا اليوم الاثنين على تشكيل دوريات مشتركة على الحدود الخارجية لمنطقة (شنغن) في كرواتيا بهدف تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزراء داخلية الدول الثلاث حيث وقع قادة الشرطة فيها على مذكرة عملياتية بهذا الخصوص في مدينة (نوفا غوريكا) الحدودية بسلوفينيا.
وأكدت الأطراف أن تفاصيل التعاون ستحدد لاحقا بينما اشار التلفزيون السلوفيني إلى أن هذه الدوريات ستبدأ العمل خلال الصيف المقبل.
من جانبه أعرب وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش في تصريح صحفي عن تفاؤله قائلا إن المذكرة ستسهم في تعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الثلاث لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن كرواتيا المسؤولة منذ بداية 2023 عن تأمين حدود (شنغن) الخارجية شهدت تراجعا بنسبة 58 بالمئة في عمليات عبور الحدود غير القانونية العام الماضي مقارنة بعام 2023 مع مؤشرات على استمرار الانخفاض هذا العام. (النهاية)

ع م ق / ر ج


MENAFN20012025000071011013ID1109109868

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث