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امير قطر يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني آخر التطورات الإقليمية والدولية

1/20/2025 2:35:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 20 - 1 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من رئيس الوزراء البريطاني.
وذكر البيان أن ستارمر أعرب خلال الاتصال عن شكره لأمير قطر على المساعي الدبلوماسية والإنسانية لبلاده وجهود الوساطة التي بذلتها في الوصول الى اتفاق ايقاف اطلاق النار في قطاع غزة وتأمين تبادل الأسرى. (النهاية)

س س س / م ع ح ع


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