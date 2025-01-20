امير قطر يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني آخر التطورات الإقليمية والدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 20 - 1 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من رئيس الوزراء البريطاني.
وذكر البيان أن ستارمر أعرب خلال الاتصال عن شكره لأمير قطر على المساعي الدبلوماسية والإنسانية لبلاده وجهود الوساطة التي بذلتها في الوصول الى اتفاق ايقاف اطلاق النار في قطاع غزة وتأمين تبادل الأسرى. (النهاية)
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